28 anni dopo - Il tempio delle ossa, la spiegazione del finale: qual è il collegamento con il film 28 giorni dopo?
28 anni dopo – Il tempio delle ossa e 28 giorni dopo sono collegati e il finale dell'ultimo film spiega non solo come ma anche cosa potrebbe accadere in futuro
28 anni dopo – Il tempio delle ossa è il nuovo capitolo di una saga che da molti anni fa discutere e appassionare gli amanti del genere, e rappresenta il secondo capitolo della trilogia sequel. Il finale, in particolare, è una mossa narrativa che sposta l’obiettivo dai conflitti tra Kelson e la setta dei "Jimmy" per riconnettersi alla saga originale. Viene dunque da chiedersi: qual è il collegamento tra Il tempio delle ossa e 28 giorni dopo, primo capitolo della saga?
ATTENZIONE: L’articolo contiene spoiler sui film
Il tempio delle ossa, il collegamento con 28 giorni dopo nel finale lancia uno spoiler per il futuro della saga
La scena conclusiva de Il Tempio delle Ossa ci regala un colpo di scena che ci riporta direttamente al primo film. Ci ritroviamo infatti in una casa isolata, dove ritroviamo Jim, l’indimenticabile protagonista del primo capitolo. Il corriere che un tempo si risvegliò in una Londra deserta è ora un uomo maturo, che vive insieme a sua figlia. Il primo film si chiudeva infatti con Jim, Selena e Hannah in salvo. L’apparizione di una figlia ci porta a pensare che la storia d’amore tra Jim e Selena sia proseguita, ma l’assenza di quest’ultima nel finale solleva dubbi inquietanti: Selena è semplicemente altrove o le è accaduto qualcosa di tragico? Il film si chiude con Jim e la figlia che si mettono in marcia per salvare Spike e l’ex seguace di Jimmy, Ink. Questo incrocio di destini potrebbe portare il prossimo capitolo all’unione tra la vecchia guardia e i nuovi protagonisti. Sarà particolarmente interessante osservare l’interazione tra Jim e Spike, considerando che sua figlia ha un’età simile a quella del ragazzo.
Cosa accadrà nel terzo film della saga sequel?
Con la conferma di un terzo film, Il Tempio delle Ossa lascia sul tavolo diverse sottotrame che potrebbero definire il futuro del franchise. Il ritorno alla razionalità di Samson è a tutti gli effetti una svolta scientifica senza precedenti.
Il fatto che un infetto possa essere guarito pur mantenendo capacità fisiche superiori attirerà sicuramente l’attenzione di chiunque voglia replicare il successo di Kelson. Il terzo film potrebbe dunque puntare sul contrasto ideologico tra chi ha vissuto il "prima" e chi conosce solo il "dopo", portando potenzialmente i personaggi storici a scontrarsi con i nuovi protagonisti. Restano al momento aperti altri interrogativi, tra cui il destino della donna incinta in fuga dai seguaci di Jimmy. Cosa accadrà?
