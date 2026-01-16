Trova nel Magazine
28 anni dopo: Il tempio delle ossa, le prime recensioni lasciano a bocca aperta

I primi voti per l'ultimo capitolo della saga creata da Danny Boyle dipingono un altro successo, forse il miglior film del franchise

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

AnsaFoto

Arrivano i primi verdetti dalla stampa di settore per 28 anni dopo: Il tempio delle ossa, nuovo capitolo della saga creata nel 2002 da Danny Boyle e con Cillian Murphy. Le prime recensioni del film diretto da Nia DaCosta, con Ralph Fiennes, Aaron Taylor-Johnson e Chris O’Connell sono entusiastiche, ma a stupire è il punteggio di Rotten Tomatoes. 28 anni dopo: Il tempio delle ossa ha infatti debuttato con un fantastico 97%, frutto di 57 recensioni nel primo giorno. Un segnale inequivocabile di grande entusiasmo per la pellicola.

Le prime recensioni di 28 anni dopo: Il tempio delle ossa stupiscono

Al momento della stesura di questo articolo, il punteggio di Rotten Tomatoes di 28 anni dopo: Il tempio delle ossa è leggermente calato col naturale aumento delle recensioni (ora oltre quota 140), attestandosi sul 94%, ma ciò lo rende comunque il film di maggior gradimento della saga. La pellicola precedente, 28 anni dopo, siede su un ottimo 89%, mentre il capostipite della saga, 28 giorni dopo, vanta l’87% di recensioni positive. Più in basso 28 settimane dopo, fermo al 73%. Per Nia DaCosta si tratta del film meglio recepito della sua carriera, dopo The Marvels (63%), Candyman (79%) e Hedda (89%).

"Proseguimento diretto di 28 anni dopo, che aumenta il gore e al contempo accresce il terrore, Il tempio di ossa è finemente impreziosito dalla regia inquietante di Nia DaCosta e dalle interpretazioni ispirate di Ralph Fiennes e Jack O’Connell…", si legge sulla stampa di settore. "Nonostante la sua irregolarità, Il tempio di ossa offre abbastanza carneficina e sacrifici rituali da saziare il pubblico dell’horror", sancisce The Hollywood Reporter, prima di soffermarsi sulla performance di Ralph Fiennes: "[…] la maggior parte dei suoi piaceri più intensi si riduce al fatto che Fiennes si è scatenato con un personaggio davvero memorabile, metà pazzo e metà visionario. Eleva il film ogni volta che appare sullo schermo."

28 anni dopo: Il tempio delle ossa è il miglior film della saga?

Di questo avviso sembra essere The Guardian, che scrive: "Una banda di assassini alla Arancia Meccanica affronta gli zombie in questo raccapricciante ed energico fourquel. È di gran lunga il migliore dei capitoli della saga di 28". Awards Radar concorda, pubblicando che: "28 anni dopo: Il tempio delle ossa mi ha lasciato senza parole. Non solo dimostra che 28 anni dopo non è stato un colpo di fortuna, ma lo migliora sotto quasi ogni aspetto. Sarà necessario rivederlo, ma al momento è il migliore della saga, persino migliore di 28 giorni dopo".

Diretto da Nia DaCosta e scritto da Alex Garland, 28 anni dopo: Il tempio delle ossa è prodotto da Andrew Macdonald, Peter Rice, Bernard Bellew, Danny Boyle e Alex Garland. Cillian Murphy è il produttore esecutivo e comparirà con un cammeo nei panni di Jim, prima di riprendere il suo storico personaggio nel prossimo film 28 anni dopo: Parte 3 con un ruolo più centrale ai fini della trama. Il cast del film vede anche la partecipazione di Erin Kellyman e Chi Lewis-Parry. 28 anni dopo: Il tempio delle ossa arriva è al cinema dal 15 gennaio 2026.

