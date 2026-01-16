28 anni dopo: Il tempio delle ossa, le prime recensioni lasciano a bocca aperta
I primi voti per l'ultimo capitolo della saga creata da Danny Boyle dipingono un altro successo, forse il miglior film del franchise
Arrivano i primi verdetti dalla stampa di settore per 28 anni dopo: Il tempio delle ossa, nuovo capitolo della saga creata nel 2002 da Danny Boyle e con Cillian Murphy. Le prime recensioni del film diretto da Nia DaCosta, con Ralph Fiennes, Aaron Taylor-Johnson e Chris O’Connell sono entusiastiche, ma a stupire è il punteggio di Rotten Tomatoes. 28 anni dopo: Il tempio delle ossa ha infatti debuttato con un fantastico 97%, frutto di 57 recensioni nel primo giorno. Un segnale inequivocabile di grande entusiasmo per la pellicola.
Le prime recensioni di 28 anni dopo: Il tempio delle ossa stupiscono
Al momento della stesura di questo articolo, il punteggio di Rotten Tomatoes di 28 anni dopo: Il tempio delle ossa è leggermente calato col naturale aumento delle recensioni (ora oltre quota 140), attestandosi sul 94%, ma ciò lo rende comunque il film di maggior gradimento della saga. La pellicola precedente, 28 anni dopo, siede su un ottimo 89%, mentre il capostipite della saga, 28 giorni dopo, vanta l’87% di recensioni positive. Più in basso 28 settimane dopo, fermo al 73%. Per Nia DaCosta si tratta del film meglio recepito della sua carriera, dopo The Marvels (63%), Candyman (79%) e Hedda (89%).
"Proseguimento diretto di 28 anni dopo, che aumenta il gore e al contempo accresce il terrore, Il tempio di ossa è finemente impreziosito dalla regia inquietante di Nia DaCosta e dalle interpretazioni ispirate di Ralph Fiennes e Jack O’Connell…", si legge sulla stampa di settore. "Nonostante la sua irregolarità, Il tempio di ossa offre abbastanza carneficina e sacrifici rituali da saziare il pubblico dell’horror", sancisce The Hollywood Reporter, prima di soffermarsi sulla performance di Ralph Fiennes: "[…] la maggior parte dei suoi piaceri più intensi si riduce al fatto che Fiennes si è scatenato con un personaggio davvero memorabile, metà pazzo e metà visionario. Eleva il film ogni volta che appare sullo schermo."
28 anni dopo: Il tempio delle ossa è il miglior film della saga?
Di questo avviso sembra essere The Guardian, che scrive: "Una banda di assassini alla Arancia Meccanica affronta gli zombie in questo raccapricciante ed energico fourquel. È di gran lunga il migliore dei capitoli della saga di 28". Awards Radar concorda, pubblicando che: "28 anni dopo: Il tempio delle ossa mi ha lasciato senza parole. Non solo dimostra che 28 anni dopo non è stato un colpo di fortuna, ma lo migliora sotto quasi ogni aspetto. Sarà necessario rivederlo, ma al momento è il migliore della saga, persino migliore di 28 giorni dopo".
Diretto da Nia DaCosta e scritto da Alex Garland, 28 anni dopo: Il tempio delle ossa è prodotto da Andrew Macdonald, Peter Rice, Bernard Bellew, Danny Boyle e Alex Garland. Cillian Murphy è il produttore esecutivo e comparirà con un cammeo nei panni di Jim, prima di riprendere il suo storico personaggio nel prossimo film 28 anni dopo: Parte 3 con un ruolo più centrale ai fini della trama. Il cast del film vede anche la partecipazione di Erin Kellyman e Chi Lewis-Parry. 28 anni dopo: Il tempio delle ossa arriva è al cinema dal 15 gennaio 2026.
