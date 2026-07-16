23mila vite, su Netflix la folle storia vera che ha sconvolto l'Italia: come un'impresa eroica è diventata un incubo Il nuovo film evento della piattaforma streaming ripercorre l'incredibile e controversa vicenda di una nave sospesa tra eroismo e scandalo internazionale

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Tutto è iniziato con un gruppo di ragazzi di Berlino che non voleva più stare a guardare i telegiornali. Senza alcuna esperienza di navigazione, ma spinti dalla voglia di fare qualcosa per fermare le tragedie nel Mediterraneo, hanno aperto una raccolta fondi online, comprato un vecchio peschereccio e lo hanno ribattezzato Iuventa. Con quella nave, l’organizzazione umanitaria Jugend Rettet è riuscita a strappare alla morte più di 23.000 migranti. Questa incredibile avventura, sospesa tra il miracolo dei soccorsi e una durissima battaglia legale, è il motore di 23mila vite, il nuovo film drammatico diretto da Markus Goller che arriverà su Netflix il prossimo 17 luglio 2026.

23mila vite: la storia vera dietro il film Netflix

Quella raccontata da Netflix è, dunque, una storia vera. Il film, infatti, poggia su una cronaca giudiziaria che ha tenuto l’Italia con il fiato sospeso per anni. Nel 2017 la procura di Trapani dispose il sequestro della Iuventa, accusando la comandante Pia Klemp e i volontari di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e ipotizzando contatti con gli scafisti. Un lunghissimo calvario che si è concluso definitivamente solo nell’aprile del 2024: il Tribunale di Trapani ha decretato il "non luogo a procedere", stabilendo che quelle accuse non erano mai sussistite e restituendo dignità alla storia di questi ragazzi.

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Nel cast un’amatissima star di Netflix

La pellicola non si limita a raccontare l’epicità dei salvataggi in mare, ma scava soprattutto nel peso psicologico e umano vissuto dall’equipaggio. A dare il volto a questi giovani idealisti c’è un cast europeo di grande livello, guidato da Louis Hofmann (stella di Dark e Tutta la luce che non vediamo), insieme a Maria Dragus, Mala Emde, Katharina Stark e Freddy Lau. Il film mostra come un sogno di solidarietà possa finire per scontrarsi con i muri della burocrazia e della geopolitica.

Dietro la macchina da presa c’è Markus Goller, un regista e montatore tedesco molto attivo soprattutto nel genere del dramedy (storie che uniscono toni drammatici e commedia) e dei road movie. Prima di 23mila vite, ha diretto L’ultimo drink, una commedia drammatica molto intensa con protagonisti Frederick Lau e Nora Tschirner.

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