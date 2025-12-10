Edoardo Leo ribalta i ruoli nel trailer di questo nuovo film dai risvolti inaspettati Presto in sala una commedia romantica che rompe gli schemi per confermare che in amore davvero non esistono regole

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

CONDIVIDI

Edoardo Leo e Claudia Pandolfi: ecco la ricetta scelta da Massimiliano Bruno (Non ci resta che il crimine, I migliori giorni e Viva l’Italia) per la sua prossima commedia romantica, di cui cura la sceneggiatura e di cui è da pochissimo uscito il trailer ufficiale. Nei cinema il 22 gennaio 2026, la pellicola è prodotta da Italian International Film e Vision Distribution in collaborazione con Sky e con Disney+. Una storia d’amore tra due persone talmente diverse da finire, inevitabilmente, attratte l’una dall’altra.

Edoardo Leo e Claudia Pandolfi nel trailer di 2 cuori e 2 capanne

Alessandra (Claudia Pandolfi) e Valerio (Edoardo Leo) non potrebbero essere più diversi di quanto non siano. Lei, brillante e amatissima insegnante di liceo, è libera e indipendente. Lui, quarantenne scapestrato e scanzonato per quanto rigoroso e tradizionalista, è appena diventato preside di un istituto. Un giorno i due si incontrano per caso su un tram: uno scontro accidentale che fa scintille. La passione è travolgente e si traduce in una focosa notte di passione. All’indomani, però, la scoperta: Alessandra e Valerio lavorano nella stessa scuola. E non finisce qui, perchè nei mesi successivi la donna scopre di essere incinta… proprio di Valerio. Che per giunta le aveva giurato di essere sterile!

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Costretti a convivere sotto lo stesso tetto scolastico, dovranno fare i conti con una situazione del tutto imprevista che li costringerà a confrontarsi. Riusciranno una femminista convinta e un maschilista inconsapevole a trovare un punto d’incontro?

Un romantico ribaltamento dei ruoli: il cast di 2 cuori e 2 capanne

Massimiliano Bruno traccia i confini di una commedia romantica che rompe gli schemi per confermare che, alla fine, in amore non ci sono regole. Nel cast di 2 cuori e 2 capanne, oltre ai già citati Edoardo Leo e Claudia Pandolfi, troviamo anche Gian Marco Tognazzi, Giorgio Colangeli, Benedetta Tiberi, Francesca Alati, Marco Quaglia, Federica Cifola, Alessia Barela, Francesca Figus, Giulia Mei, Jekesa, Aleph Viola, Betti Pedrazzi e, nel ruolo di loro stessi, Carolina Crescentini, Valerio Lundini e Daniele Silvestri.

Vi lasciamo in calce il trailer di 2 cuori e 2 capanne, in uscita al cinema il 22 gennaio 2026.

Potrebbe interessarti anche