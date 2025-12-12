Le 10 serie TV più viste su Netflix, Amazon Prime Video e Disney Plus della settimana dall’8 al 14 dicembre Quali serie tv hanno maggiormente apprezzato le persone questa settimana? Ecco i prodotti televisivi più visti sulle principali piattaforme streaming.

L’inverno si avvicina sempre di più, le temperature calano, gli strati dei vestiti aumentano e le serie tv diventano non solo un passatempo ma una vera e propria zona di comfort nella quale rifugiarsi. Questa settimana, dall’8 al 14 dicembre 2025, le proposte delle principali piattaforme streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, RaiPlay e Mediaset Infinity sono state e sono veramente sorprendenti. Tra coinvolgenti new entry e prodotti seriali che continuano a tenersi ben salde in classifica, ecco la top 10 delle serie tv più viste questa settimana.

Le serie tv più viste su Netflix

Sicilia Express

Nella top 10 di Netflix arriva una new entry veramente imperdibile: la miniserie comedy-fantasy in cinque episodi Sicilia Express con Ficarra e Picone. La serie segue la storia di Salvo e Valentino, due infermieri siciliani che lavorano a Milano ma che ogni settimana affrontano voli low cost per tornare dalle rispettive famiglie in Sicilia, tra costi esorbitanti e un capo dispotico che ostacola le loro ferie. Con il Natale alle porte, la loro vita stanca di continui spostamenti prende una piega inaspettata: grazie al desiderio della figlia di Valentino di stare più tempo con il papà, i due scoprono un portale magico dentro un cassonetto dei rifiuti che li teletrasporta all’istante da Piazza del Duomo a Milano al loro paese siciliano e ritorno.

L’incidente

Tra le novità troviamo anche L’incidente, una serie drammatica/thriller messicana che si apre con una festa di compleanno per il piccolo Rodrigo, figlio di Emiliano Lobo, un imprenditore ambizioso, e della sua compagna Daniela, un’agente di polizia. Quello che inizia come un giorno di gioia si trasforma in una tragedia inaspettata: durante i festeggiamenti all’aperto un forte vento solleva un gonfiabile per bambini trascinando via alcuni dei piccoli invitati e provocando morti e feriti, sconvolgendo per sempre quattro famiglie presenti.

La Top 10 completa delle serie tv più viste su Netflix questa settimana:

Stranger Things Sicilia Express L’incidente Mercoledì Sean Combs – La resa dei conti Il Mostro Record of Ragnarok The Witcher The Abandons Squid Game

Le serie tv più viste su Amazon Prime Video

The Mighty Nein

Grande ritorno ai primi posti di Amazon Prime Video per The Mighty Nein, una serie animata fantasy per adulti ambientata nel mondo immaginario di Exandria. La storia ruota attorno a un gruppo di outsider: avventurieri emarginati, reietti e personaggi con un passato tormentato che, pur provenendo da strade e motivazioni molto diverse, finiscono per unirsi quando un potente artefatto arcano, noto come The Beacon, capace di alterare la realtà, cade nelle mani sbagliate, mettendo a rischio la stabilità dell’intero continente di Wildemount.

Vita da Carlo

Su Prime Video, nella top 10 delle serie più viste entra ufficialmente anche Vita da Carlo, una serie comedy ideata, scritta, diretta e interpretata da Carlo Verdone. La serie segue proprio l’attore che mette in scena una versione romanzata della sua vita quotidiana: tra famiglia, amici, fan e impegni professionali, il celebre attore e regista vive situazioni tragicomiche e grottesche che rivelano con ironia tanto le sue nevrosi quanto il rapporto con Roma, la famiglia, la celebrità e la sua nota ipocondria.

La Top 10 completa delle serie tv più viste su Prime Video questa settimana:

The Mighty Nein Maxton Hall – Il mondo tra noi The summer I turned pretty Hazbin Hotel The Traitors Italia The Blacklist Fallout Generazione V Malice Vita da Carlo

Le serie tv più viste su Disney Plus

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo

Nella Top 10 di Disney Plus arriva Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, serie fantasy-avventura live-action statunitense basata sull’omonima saga di romanzi. La storia segue Percy Jackson, un ragazzo di circa dodici anni che scopre di essere un semidio, ossia figlio di Poseidone, il dio greco del mare, e che gli antichi dei dell’Olimpo sono reali e ancora attivi nel mondo moderno. Accanto a lui ci sono i suoi fedeli amici: Annabeth Chase, una guerriera astuta figlia di Atena, e Grover Underwood, un satiro protettore con un cuore grande e un forte senso dell’umorismo. Insieme scoprono che la mitologia greca non è un mito, ma una realtà piena di dei, titani, creature leggendarie e prove eroiche.

The Big Bang Theory

Tra le serie più viste troviamo anche The Big Bang Theory, una sitcom che segue le vite di quattro brillanti scienziati nerd: Sheldon, Leonard, Howard e Raj, che passano le loro giornate tra laboratori, fumetti, videogiochi e teorie fisiche troppo complesse per il resto del mondo. Tutto cambia quando nel loro pianerottolo arriva Penny, un’aspirante attrice estroversa e spontanea che sconvolge il loro equilibrio fatto di routine e logiche ferree. Da quel momento, il gruppo si trova ad affrontare, spesso in modo comico e imbarazzante, il mondo delle relazioni, dell’amicizia e della vita "normale".

La Top 10 completa delle serie tv più viste su Disney Plus:

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo All’s Fair The Big Bang Theory Grey’s Anatomy Homeland – Caccia alla spia High Potential The Bear 9-1-1 Only Murders in the Building The Office

Le serie tv più viste di RaiPlay

Il Paradiso delle Signore

Su RaiPlay si riconferma tra le serie più viste in assoluto la fiction Il Paradiso delle Signore, arrivata ormai alla sua decima stagione. Ambientata nella Milano degli anni ’50 e ’60, la serie si sviluppa sulle vicende umane e professionali legate al primo grande magazzino di moda della città, chiamato appunto Il Paradiso delle Signore. La storia segue le vite intrecciate di commesse, dirigenti e clienti del grande magazzino, raccontando amori, speranze, ambizioni e difficoltà sociali in un’Italia che attraversa un periodo di forte trasformazione culturale ed economica.

L’appartamento – Sold Out

Tra le new entry troviamo invece L’appartamento – Sold Out, una serie dramedy in 8 episodi che ruota attorno a tre coppie molto diverse tra loro che, a causa di una truffa legata al subentro in una casa popolare, si ritrovano a condividere lo stesso appartamento in un edificio di edilizia popolare nel quartiere romano di Centocelle. La convivenza forzata si trasforma così in un’esperienza che cambia davvero tutti.

La Top 10 completa delle serie tv più viste su RaiPlay questa settimana:

Il Paradiso delle Signore Wild Cards Sandokan Goldrake L’Altro ispettore Un Professore W.A.T. Un posto al sole Le leggi del cuore L’appartamento – Sold Out

Le serie tv più viste di Mediaset Infinity

Escort Boys

Su Mediaset Infinity troviamo Escort Boys. La serie, ambientata nella Camargue francese, segue quattro amici, Ben, Zack, Mathias e Ludo che, dopo la morte del padre di Ben, tornano alla fattoria di famiglia dedicata all’apicoltura per cercare di salvare l’azienda di miele in crisi e prendersi cura della giovane sorella di Ben, Charly. Di fronte ai debiti e alla possibile chiusura dell’impresa, la banda prende una decisione sorprendente: con l’aiuto di Charly, che li guida e organizza tutto, i quattro decidono aprire un’attività del tutto insolita: diventare escort maschili, offrendo servizi personalizzati alle clienti locali. Questa scelta li costringe a confrontarsi con situazioni comiche, imbarazzanti e inaspettate, dando vita a incontri che diventano lezioni di vita sulla vulnerabilità, sull’identità e sulla mascolinità.

NCIS – Unità Anticrimine

Terminiamo con un cult della serialità: NCIS – Unità Anticrimine, serie poliziesca d’azione che segue le indagini del Naval Criminal Investigative Service (NCIS), un’agenzia federale degli Stati Uniti responsabile delle investigazioni su crimini gravi che coinvolgono membri della Marina Militare e dei Marines, come omicidi, terrorismo, spionaggio e rapimenti, con un approccio che unisce rigore investigativo, tensione e umorismo.

La Top 10 completa delle serie tv più viste su Mediaset Infinity questa settimana:

Escort Boys NCIS – Unità Anticrimine I Simpson Segreti di famiglia Brilliant Minds CSI Io Sono Farah House Innocence Ho preso un granchio

