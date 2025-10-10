Le 10 serie TV più viste su Netflix, Prime e Disney+ della settimana dal 6 al 12 ottobre 2025 Vuoi iniziare una nuova serie televisiva? Ecco allora le più viste delle principali piattaforme streaming che non puoi assolutamente perdere.

Le serie tv sono tra i prodotti streaming più apprezzati degli ultimi anni, e i cataloghi delle principali piattaforme diventano sempre di più delle piccole cartine tornasole che riflettono gusti, mode e tendenze. Dal 6 al 12 ottobre 2025, la top 10 di Netflix, Prime Video, Disney+, RaiPlay e Mediaset Infinity vede la scalata di serie che raccontano storie potenti, protagonisti che restano nella memoria e generi che spingono sempre più in là il confine tra intrattenimento ed esperienza emotiva. Ecco allora le 10 serie tv più viste, molte delle quali potrebbero diventare il vostro prossimo ‘peccato seriale’.

Le serie tv più viste su Netflix

Ángela

In testa alla top 10 di Netflix troviamo la serie spagnola Ángela, che racconta la storia di Ángela Recarte (Verónica Sánchez) una donna che dietro l’immagine di moglie e madre perfetta nasconde un incubo domestico fatto di controllo e violenza psicologica. Quando nella sua vita riappare Edu, un ex compagno di scuola, riaffiora anche la speranza di libertà: ma nulla è come sembra. Tra segreti, menzogne e tensione crescente, Ángela costruisce un intenso thriller emotivo sul coraggio di ribellarsi e sulla sottile linea che separa vittima e carnefice.

Monster – La storia di Ed Gein

Monster – La storia di Ed Gein

Ma tra le serie più amate e viste della settimana troviamo anche Monster – La storia di Ed Gein, che si concentra su Edward "Ed" Theodore Gein, un assassino e profanatore di tombe degli anni ’50 nel Wisconsin, interpretato da Charlie Hunnam. La serie, composta da 8 episodi, racconta il suo isolamento sociale, l’ossessione per la madre autoritaria, il rapporto disturbato con la morte e la follia che emerge passo dopo passo nella sua vita e nelle sue azioni.

La Top 10 completa delle serie tv più viste su Netflix questa settimana:

Ángela Monster – La storia di Ed Gein Wayward – Ribelli Operazione speciale: Lioness Alice in Borderland Il rifugio atomico House of Guinness Riv4li Black Rabbit Mercoledì 2

Le serie tv più viste su Amazon Prime Video

Generazione V

Tra le serie tv più viste del momento su Amazon Prime Video troviamo Generazione V, lo spin-off di The Boys, ambientato all’interno della Godolkin University, un universo scolastico per aspiranti supereroi i cui poteri non sono innati, ma derivano dall’iniezione del controverso Compound V. Gli studenti gareggiano per arrivare in cima alla classifica, cercando fama, potere e riconoscimento, ma ben presto scoprono che il confine tra giusto e sbagliato è sfumato: segreti, compromessi morali e responsabilità pesanti emergono quando la competizione diventa davvero spietata.

Hotel Costiera

Impossibile non citare, poi, la serie Hotel Costiera, una action-drama italiano-statunitense in sei episodi, dove il noto attore di Grey’s Anatomy Jesse Williams interpreta Daniel De Luca, ex marine italo-americano che torna in Italia per lavorare come "risolutore di problemi" in un lussuoso hotel sulla Costiera Amalfitana, a Positano. Il suo compito è duplice: risolvere per gli ospiti dell’hotel ogni genere di problema e, soprattutto, indagare sulla scomparsa di Alice, una delle figlie del proprietario, sparita un mese prima.

La Top 10 completa delle serie tv più viste su Prime Video questa settimana:

Generazione V Hotel Costiera The summer I turned pretty The Girlfriend The terminal list: Dark Wolf RIP – Roast in Peace Blacklist Maxton Hall – Il mondo tra noi Outlander Countdown

Le serie tv più viste su Disney+

High Potential

In cima alla classifica delle 10 serie tv più viste su Disney+ troviamo High Potential, una serie crime‑drama con protagonista Morgan Gillory (interpretata da Kaitlin Olson), una madre single con un quoziente intellettivo di 160 che lavora come addetta alle pulizie presso il dipartimento di polizia di Los Angeles. Dopo aver risolto un caso complesso durante il suo turno, viene reclutata come consulente civile per il dipartimento di omicidi, collaborando con il detective Adam Karadec (Daniel Sunjata). La serie si presenta come un mix perfetto di umorismo, suspense e personaggi ben caratterizzati.

Marvel Zombies

Ma per gli amanti delle serie animate è doveroso citare anche Marvel Zombies, una miniserie animata in 4 episodi che racconta un universo alternativo in cui una piaga zombie ha decimato gli Avengers. I protagonisti sopravvissuti, tra cui Kamala Khan, Blade, Shang-Chi, Yelena Belova e Kate Bishop, devono affrontare la "Regina dei Morti", una Wanda Maximoff zombificata, e impedire che il mondo venga distrutto.

La Top 10 completa delle serie tv più viste su Disney+:

High Potential Marvel Zombies Chad Powers Only Murders in the Building The Mandalorian The Bear Andor Loki I Simpson Abbott Elementary

Le serie tv più viste di RaiPlay

Il Paradiso delle Signore

Passando ora alle serie tv più viste in streaming sulla piattaforma gratuita RaiPlay, troviamo Il Paradiso delle Signore, la fiction italiana ambientata nella Milano degli anni ’50 e ’60, che ruota attorno al primo grande magazzino di moda, raccontando le storie, gli amori, le speranze e le delusioni dei suoi protagonisti. Una serie arrivata ormai alla sua decima stagione.

Il Commissario Montalbano

A seguire troviamo Il Commissario Montalbano, ovvero la serie che nasce dalla penna di Andrea Camilleri e racconta le indagini del Commissario di polizia della città siciliana di Vigàta. Un vero cult della serialità televisiva italiana che continua ad essere tra i più apprezzati di sempre.

La Top 10 completa delle serie tv più viste su RaiPlay questa settimana:

Il Paradiso delle Signore Il Commissario Montalbano Blanca Balene – Amiche per sempre Un posto al sole La ricetta della felicità Un medico in famiglia Che Dio ci aiuti L’Allieva Don Matteo

Le serie tv più viste di Mediaset Infinity

I Simpson

Tra le serie tv più viste su Mediaset Infinity troviamo un cult dell’animazione: I Simpson, la serie animata statunitense ideata da Matt Groening nel 1987. Ambientata nella cittadina fittizia di Springfield, la serie segue le avventure della famiglia Simpson: Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie. Con oltre 30 stagioni e quasi 800 episodi, è la sitcom più longeva della televisione.

Harry Wild – La signora del delitto

Ma non da meno è la serie Harry Wild – La signora del delitto, una serie crime‑drama britannica e irlandese che vede come protagonista Harriet "Harry" Wild, una professoressa di letteratura inglese in pensione interpretata da Jane Seymour. Dopo essere stata vittima di una rapina, Harry si trasferisce a casa del figlio Charlie Wild (Kevin Ryan) detective della polizia. Quando incrocia casualmente il suo rapinatore, Fergus Reid (Rohan Nedd), decide di arruolarlo come suo aiutante investigativo. Insieme, risolvono casi complessi a Dublino, combinando ingegno e intuizione.

La Top 10 completa delle serie tv più viste su Mediaset Infinity questa settimana:

I Simpson Harry Wild – La signora del delitto CSI: Miami La Signora in giallo Colombo Chicago Fire Miami Vice Amore e Vendetta Buongiorno, mamma! Viola come il mare

