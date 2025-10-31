Le 10 serie TV più viste su Netflix, Prime Video e Disney+ della settimana dal 27 ottobre al 2 novembre Dal crime più intenso al fantasy da maratona, passando per le commedie e le storie romantiche, ecco le serie tv che non puoi assolutamente perdere.

Le piattaforme di streaming non dormono mai e, a quanto pare, neppure gli spettatori. Anche questa settimana le serie sono tra i prodotti televisivi più apprezzati, e questo anche grazie alle nuove uscite e ai grandi ritorni. La settimana dal 27 ottobre al 2 novembre 2025 ha visto una classifica in continuo movimento su Prime Video, Netflix, Disney+, RaiPlay e Mediaset Infinity. Tra chi domina il podio da settimane, chi è riuscito a sorprendere con un exploit inaspettato e chi, complice il passaparola social, è riuscito a scalare posizioni in poche ore, ecco le 10 serie TV più viste della settimana sulle principali piattaforme.

Le serie tv più viste su Amazon Prime Video

Hazbin Hotel

Questa settimana, al primo posto della top 10 delle serie più viste su Prime Video troviamo una new entry, la serie musicale animata per adulti Hazbin Hotel. In un Inferno sovrappopolato dove ogni anno le forze celesti intervengono con una drastica "esecuzione" delle anime dannate, la giovane principessa dell’Inferno, Charlie Morningstar, decide di andare controcorrente: anziché rassegnarsi all’annientamento sistematico delle anime, apre il suo Hazbin Hotel con il sogno si riabilitare i demoni e dare loro una possibilità di riscatto, fino al ‘check‐out’ verso il Paradiso.

RIP – Roast in Peace

Continua invece il successo di RIP – Roast in Peace, sul podio ormai da diverse settimane. In questa serie, a dir poco irriverente, in ogni puntata viene messo in scena il funerale finto di celebrità ancora in vita, che accettano di conseguenza di diventare il bersaglio della satira di alcuni famosi comici del momento. La padrona di casa Michela Giraud officia la cerimonia, mentre i comici Stefano Rapone, Edoardo Ferrario, Beatrice Arnera, Eleazaro Rossi, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase si alternano nel celebrare a modo loro la vita del personaggio in questione. Tra i "defunti" volontari ci sono Selvaggia Lucarelli, Francesco Totti, Roberto Saviano ed Elettra Lamborghini.

La Top 10 completa delle serie tv più viste su Prime Video questa settimana:

Hazbin Hotel RIP – Roast in Peace Generazione V The summer I turned pretty Reacher Maxton Hall – Il mondo tra noi Hotel Costiera The Girlfriend The Blacklist Outlander

Le serie tv più viste su Netflix

The Witcher

Anche su Netflix troviamo una sorprendente new entry: la serie The Witcher, liberamente tratta dalla saga letteraria di Andrzej Sapkowski. Ambientata sul Continente, una vasta e turbolenta terra d’ispirazione medievale, la storia si sviluppa attorno alla figura di Geralt di Rivia, un cacciatore di mostri geneticamente modificato e addestrato fin da giovane per combattere le minacce che popolano queste terre. Nel suo mestiere affronta creature spaventose, ma scopre presto che gli esseri umani possono essere ancora più pericolosi dei mostri.

Nobody Wants This

Nella Top 10 di Netflix spazio anche a Nobody Wants This, la serie rom-com con Kristen Bell e Adam Brody. La protagonista è Joanne Williams, una donna dal carattere irriverente che conduce insieme alla sorella Morgan un podcast sulla sessualità, le relazioni e tutto quello che si muove attorno agli appuntamenti moderni. Dall’altro lato troviamo Noah Roklov, un rabbino poco ortodosso nell’anima ma profondamente radicato nella sua identità e nella comunità ebraica. I due si incontrano quasi per caso, e scatta un’attrazione immediata.

La Top 10 completa delle serie tv più viste su Netflix questa settimana:

Il Mostro The Witcher Mercoledì Six Kings Slam Monster – La storia di Ed Gein Nobody Wants This I signori del gioco Alice in Borderland Old Money Boots

Le serie tv più viste su Disney+

Only Murders in the Building

Nella Top 10 di Disney+ troviamo ancora ai primi posti la serie Only Murders in the Building con Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short. La storia ruota attorno a tre perfetti estranei: Charles Haden Savage (un attore un tempo famoso ormai in declino) Oliver Putnam (regista teatrale che fatica a decollare) e Mabel Mora (una giovane artista con un passato misterioso) che vivono nello stesso elegante condominio dell’Upper West Side di New York, chiamato The Arconia. Tutti e tre condividono una forte passione per i podcast di true crime e quando un vicino di casa muore in circostanze sospette, i tre decidono di avviare un podcast documentando la loro investigazione amatoriale.

Alien – Pianeta Terra

Tra le new entry troviamo invece Alien – Pianeta Terra. Ambientata nel 2120, la serie si svolge su una Terra dominata da cinque gigantesche corporazioni che governano la tecnologia, la vita e persino la natura umana. In questo mondo dove umani, cyborg e sintetici convivono in bilico, viene presentato un prototipo rivoluzionario: un "ibrido" chiamato Wendy, robotico nel corpo ma dotato di coscienza umana, che segna l’inizio di una nuova era. Tutto cambia quando una nave spaziale si schianta sulla Terra, precipitando nel cuore della metropoli. Dallo schianto emergono creature aliene, ostili e letali, capaci di mettere in serio pericolo l’intera umanità.

La Top 10 completa delle serie tv più viste su Disney+:

Only Murders in the Building Alien – Pianeta Terra High Potential Chad Powers The Bear Grey’s Anatomy Murdaugh – Morte in famiglia The Office The Big Bang Theory Young Sheldon

Le serie tv più viste di RaiPlay

Il Commissario Montalbano

Tra le serie italiane più amate e viste di RaiPlay troviamo la saga del Commissario Montalbano, il personaggio nato dalla penna di Andrea Camilleri che con le sue indagini continua a conquistare da anni il cuore degli italiani. Ambientato nell’immaginaria cittadina siciliana di Vigata, ogni episodio segue nel dettaglio le indagini di Salvo Montalbano, uomo di legge tanto brillante quanto disilluso, che affronta i casi criminali del suo territorio con una combinazione di intuito, ironia e profonda umanità.

9-1-1

Tra le serie internazionali più viste troviamo invece 9-1-1, una serie drammatica ad alta tensione che racconta la vita quotidiana, dentro e fuori servizio, dei primi soccorritori di Los Angeles: vigili del fuoco, paramedici, poliziotti e operatori del numero d’emergenza 911. Ogni episodio intreccia interventi mozzafiato e vite private complesse, raccontando come questi uomini e donne affrontino situazioni estreme, tra incidenti, disastri, crisi umane, mentre cercano di mantenere un equilibrio nelle proprie relazioni e nei propri traumi personali.

La Top 10 completa delle serie tv più viste su RaiPlay questa settimana:

Il Paradiso delle Signore 9-1-1 Blanca Goldrake Il Commissario Montalbano Doc Martin Un posto al sole Le leggi del cuore Màkari Occhi di gatto

Le serie tv più viste di Mediaset Infinity

Brilliant Minds

Al primo posto della top 10 di Mediaset Infinity troviamo Brilliant Minds, una serie che segue il brillante e non convenzionale neurologo Oliver Wolf, interpretato da Zachary Quinto, che guida un gruppo di giovani tirocinanti in un reparto di neurologia all’interno del Bronx General Hospital, a New York. Wolf è caratterizzato da una rara condizione neurologica che gli regala una prospettiva unica sul corpo umano e sulla mente. La sua missione? Cambiare radicalmente il modo in cui si interpretano e si trattano le malattie neurologiche.

Segreti di famiglia

Grande rispolvero anche per la serie turca Segreti di famiglia. Al centro della storia ci sono due figure che inizialmente sembrano agli antipodi, ma che si ritrovano legate da un caso che sconvolge entrambe le loro vite. Da un lato, Ilgaz Kaya, pubblico ministero di grande integrità nonché figlio del capo della polizia Metin Kaya, che crede fermamente nella giustizia e nella verità. Dall’altro lato, Ceylin Erguvan, giovane avvocata dalla classe sociale più umile, dotata di ingegno, determinazione e metodi meno ortodossi per arrivare ai suoi obiettivi. Quando Ilgaz chiama Ceylin a difendere suo fratello minore, accusato di omicidio, i due iniziano a collaborare: ma ciò che scoprono va ben oltre un singolo caso.

La Top 10 completa delle serie tv più viste su Mediaset Infinity questa settimana:

Brilliant Minds Segreti di famiglia Buongiorno, mamma! Cherry Season NCIS Innocence Viola come il mare Tempesta d’amore Chicago Fire Another Love

