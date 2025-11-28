Le 10 serie TV più viste su Netflix, Amazon Prime Video e Disney Plus della settimana dal 24 al 30 novembre Cosa recuperare tra le tantissime offerte delle piattaforme streaming? Ecco tutte le serie tv più viste che non puoi assolutamente perdere.

Se non sai cosa guardare in questa giornata autunnale o se sei curioso di sapere cosa offrono di nuovo le principali piattaforme streaming, allora sei nel posto giusto. Le serie tv sono a tutti gli effetti i prodotti televisivi più apprezzati di sempre, e questo lo sanno bene Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, RaiPlay e Mediaset Infinity che ogni settimana propongono nuovi titoli imperdibili e attesissimi ritorni. Anche questi ultimi giorni non sono stati da meno, perciò è arrivato il momento di scoprire le 10 serie tv più viste in streaming della settimana.

Le serie tv più viste su Netflix

Squid Game

Nella top 10 di Netflix questa settimana assistiamo al ritorno di Squid Game, la serie thriller-survival sudcoreana composta da 3 stagioni in cui 456 persone, tutte in gravi difficoltà economiche, accettano di partecipare a un misterioso "gioco" nella speranza di vincere un enorme premio in denaro. I partecipanti devono affrontare una serie di giochi, ispirati a quelli per bambini, ma ogni errore potrebbe essere per loro fatale.

Il cuculo di cristallo

Tra le new entry di questa settimana troviamo Il cuculo di cristallo, una miniserie spagnola appena uscita la cui protagonista è Clara Merlo, una giovane specializzanda in medicina. Dopo un improvviso infarto, Clara riceve un trapianto di cuore che le salva la vita. Ma quel nuovo cuore porta con sé domande profonde: chi era il donatore? Perché la sua vita è finita? Spinta dall’angoscia e da un bisogno di verità, Clara decide di andare alla ricerca dell’identità del donatore. Le sue ricerche la portano in un piccolo paese di montagna: un luogo isolato, con atmosfere cupe e carico di segreti. Arrivata lì, scopre che la comunità è avvolta da un passato oscuro tra misteri e tragedie.

La Top 10 completa delle serie tv più viste su Netflix questa settimana:

Stranger Things Il Mostro Mercoledì The Witcher Squid Game The Beast in me Il cuculo di cristallo Mrs Playmen Absentia The Great

Le serie tv più viste su Amazon Prime Video

Maxton Hall – Il mondo tra noi

Su Prime Video, nella top 10 ritroviamo nuovamente la serie Maxton Hall – Il mondo tra noi. Maxton Hall è un prestigioso collegio frequentato dagli studenti dell’élite, un mondo fatto di ricchezza, feste, privilegi. In questo ambiente elitario arriva Ruby Bell, una giovane molto determinata, brillante e fuori dagli schemi. Ruby è borsista: viene da una famiglia modesta e sogna di guadagnarsi un posto all’università più ambita, Oxford, per cambiare la sua vita. A Maxton Hall incontra James Beaufort, rampollo benestante, carismatico ma arrogante, tipico rappresentante della ricchissima élite scolastica. La differenza sociale, i pregiudizi e le divergenze tra i due creeranno fin da subito tensioni e attriti.

Generazione V

Grande ritorno anche per Generazione V, lo spin-off della saga The Boys, ambientato in un universo dove esistono "supe", persone con superpoteri, e l’industria dei supereroi è guidata da interessi economici e mediatici. La serie ci porta nella Godolkin University, un college esclusivo per giovani supereroi, gestito dalla multinazionale corrotta Vought International. Qui i ragazzi con poteri ottenuti non "per nascita", ma tramite un processo artificiale, studiano, si allenano e competono per diventare la prossima generazione di "eroi" di successo: con fama, sponsorizzazioni, posizioni di prestigio.

La Top 10 completa delle serie tv più viste su Prime Video questa settimana:

Maxton Hall – Il mondo tra noi The Mighty Nein The Traitors Italia Hazbin Hotel The summer I turned pretty Harlan Coben’s Lazarus Malice Generazione V The Blacklist RIP – Roast in Peace

Le serie tv più viste su Disney Plus

Homeland

Nella Top 10 di Disney Plus troviamo in terza posizione la serie Homeland, che racconta la storia di Carrie Mathison, un’agente della CIA brillante ma affetta da disturbo bipolare. Carrie crede fermamente che un soldato americano, il sergente Nicholas Brody, da poco tornato a casa dopo anni di prigionia in Medio Oriente, sia stato in realtà convertito dal nemico e rappresenti un grave pericolo per gli Stati Uniti. Mentre tutti lo considerano un eroe nazionale, Carrie inizia una personale indagine per scoprire la verità, muovendosi in un mondo fatto di controspionaggio, terrorismo, manipolazioni politiche e dilemmi morali.

The Rookie

Tra le new entry troviamo The Rookie, una serie poliziesca che segue la storia di John Nolan, un uomo di circa quarant’anni che, dopo un evento personale sconvolgente, decide di rivoluzionare la propria vita e inseguire un sogno rimasto nel cassetto: diventare un poliziotto. Nolan entra così nel Dipartimento di Polizia di Los Angeles (LAPD) come rookie, ovvero recluta. È il più anziano dell’intero programma, e questo lo rende oggetto di scetticismo, battute e continue pressioni: molti credono che non possa reggere il ritmo o i rischi del mestiere.

La Top 10 completa delle serie tv più viste su Disney Plus:

All’s Fair The Bear Homeland High Potential Only Murders in the Building The Rookie Scrubs Alien – Pianeta Terra The Office Grey’s Anatomy

Le serie tv più viste di RaiPlay

Goldrake

Su RaiPlay continua a macinare grandissimi consensi anche Goldrake, la storica serie animata giapponese che racconta la storia di Actarus, principe del pianeta Fleed, fuggito sulla Terra dopo che il suo mondo è stato distrutto dalle forze dell’impero di Vega. Sotto l’identità di un normale giovane allevatore che vive nella fattoria del dottor Procton, Actarus nasconde un segreto: è il pilota di Goldrake, un potentissimo robot spaziale che è riuscito a portare con sé in fuga per difendersi dagli invasori. Quando le armate di Vega arrivano sulla Terra con l’intento di conquistarla, Actarus è costretto a rivelare la sua identità e usare Goldrake per proteggere il pianeta.

Velvet

Grande ritorno nella Top 10 di RaiPlay per Velvet, una serie drammatica e romantica ambientata nella Madrid degli anni ’50, all’interno delle Gallerie Velvet, uno dei più prestigiosi atelier di moda del Paese. Al centro della storia ci sono Ana Ribera, una giovane sarta dal grande talento, cresciuta dietro le quinte dell’atelier, e Alberto Márquez, erede dell’impero Velvet e destinato a diventare il nuovo direttore dell’azienda. Tra Ana e Alberto nasce un amore profondo, ma ostacolato dalle differenze sociali e dalle rigide regole dell’alta società dell’epoca. Lui è il ricco imprenditore che la famiglia vorrebbe vedere legato a un matrimonio di convenienza; lei è una lavoratrice, creativa e brillante, ma considerata "non all’altezza".

La Top 10 completa delle serie tv più viste su RaiPlay questa settimana:

Wild Cards Il Paradiso delle Signore Goldrake Il Commissario Ricciardi Le leggi del cuore Un Professore W.A.T. Un posto al sole Il Commissario Montalbano Velvet

Le serie tv più viste di Mediaset Infinity

Io Sono Farah

Tra le new entry di Mediaset Infinity spicca la serie turca Io Sono Farah con l’amata attrice Demet Ozdemir. La protagonista è Farah Erşadi, una giovane donna iraniana immigrata a Istanbul, madre di un bambino di nome Kerimşah, che soffre di una grave malattia e ha un sistema immunitario molto debole. Nonostante Farah abbia una laurea in medicina, per far fronte alle difficoltà si ritrova a lavorare in nero come donna delle pulizie, un lavoro precario e di sopravvivenza. Una notte assiste accidentalmente a un omicidio compiuto dalla mafia e, nel tentativo di proteggersi, finisce coinvolta nelle dinamiche criminali dell’organizzazione. Da quel momento la sua vita diventa un continuo tentativo di sfuggire ai pericoli, proteggere il figlio e sopravvivere.

La Promessa

Terminiamo con La Promessa, un drama turco che segue la vita di Feride, una giovane donna proveniente da una famiglia povera che lavora duramente per sopravvivere. La sua vita cambia quando viene coinvolta in una famiglia ricca e potente: conosce Yusuf, un uomo dal carattere deciso e dai forti legami familiari, che diventa il centro della sua esistenza. La storia ruota attorno all’amore, a inganni e sacrifici. Feride deve affrontare le difficoltà dovute alle differenze sociali, ai segreti di famiglia e ai conflitti interni di chi le sta intorno, cercando di proteggere la sua dignità e la sua felicità.

La Top 10 completa delle serie tv più viste su Mediaset Infinity questa settimana:

Segreti di famiglia I Simpson Io Sono Farah NCIS Innocence Brilliant Minds Another Love FBI: Most Wanted La Promessa The Mentalist

