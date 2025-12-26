Le 10 serie TV più viste su Netflix, Amazon Prime Video e Disney Plus della settimana dal 22 al 28 dicembre Ecco le serie tv più amate sulle principali piattaforme streaming durante la magica settimana di Natale (che devi assolutamente recuperare).

Tra una fetta di panettone, luci scintillanti e divani occupati da tutta la famiglia, la settimana di Natale si è confermata anche quest’anno uno dei momenti d’oro per lo streaming. Milioni di spettatori hanno trovato rifugio in storie capaci di far ridere, emozionare, tenere col fiato sospeso o semplicemente tenere compagnia durante le feste. Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, RaiPlay e Mediaset Infinity si sono trasformate nel camino moderno attorno al quale ritrovarsi per una maratona improvvisata con una buona tazza di cioccolata calda in mano. Tra grandi ritorni, sorprese natalizie e titoli continuano a monopolizzare le classifiche, ecco le 10 serie TV più viste dal 22 al 28 dicembre 2025.

Le serie tv più viste su Netflix

Emily in Paris

Nella top 10 di Netflix entra di diritto Emily in Paris, la serie creata da Darren Star che racconta, con tono leggero e patinato, l’avventura di Emily Cooper (Lily Collins), giovane esperta di marketing di Chicago catapultata a Parigi per portare la sua "visione americana" in un’elegante agenzia di comunicazione francese. Tra social media, campagne pubblicitarie improvvisate, incomprensioni culturali e look sempre impeccabili, Emily cerca di farsi strada in un ambiente competitivo, stringendo nuove amicizie e vivendo relazioni sentimentali tutt’altro che semplici.

Man vs Baby

Tra le new entry di questa settimana troviamo anche Man vs Baby, una serie comedy britannica con protagonista Trevor Bingley, interpretato da Rowan Atkinson, lo stesso personaggio pasticcione già visto in Man vs Bee. Dopo il disastroso incarico come house-sitter in una villa high-tech, Trevor accetta un nuovo lavoro: sorvegliare un lussuoso attico a Londra durante il periodo natalizio per guadagnare qualche sterlina in più. La trama prende una piega esilarante quando, proprio mentre si prepara a partire per l’incarico, Trevor si ritrova con un bambino abbandonato da portare con sé: non c’è modo di chiamare i servizi sociali o lasciare il piccolo da nessuna parte, così il goffo protagonista si imbarca in un’avventura fatta di pannolini, guai domestici e situazioni assurde.

La Top 10 completa delle serie tv più viste su Netflix questa settimana:

Stranger Things Emily in Paris Sicilia Express Jake vs Joshua Man vs Baby Mercoledì Sean Combs – La resa dei conti Il Mostro Record of Ragnarok The Witcher

Le serie tv più viste su Amazon Prime Video

Fallout

Grande ritorno nella classifica di Amazon Prime Video per Fallout, la serie post-apocalittica tratta dall’omonima e celebre saga di videogiochi. Ambientata circa 200 anni dopo una devastante guerra nucleare, la storia segue un mondo in cui l’umanità ha vissuto per generazioni in giganteschi rifugi sotterranei (Vault) e ora è costretta a tornare alla superficie irradiata e pericolosa. Al centro della narrazione c’è Lucy, una giovane Vault Dweller che decide di lasciare la sicurezza del suo rifugio per esplorare il deserto e le rovine della civiltà, scoprendo un universo popolato da fazioni in lotta, creature mutate e sopravvissuti spietati.

Nice to Not Meet You

Su Prime Video, arriva poi una new entry veramente sorprendente: Nice to Not Meet You, una serie televisiva coreana la cui trama ruota attorno a Lim Hyeon-jun (interpretato da Lee Jung-jae), un attore molto amato dal pubblico per il suo ruolo in una popolarissima serie poliziesca ma stanco di essere "incastrato" in ruoli stereotipati e desideroso di recitare in melodrammi più profondi. All’altro capo della storia c’è Wi Jeong-sin (Lim Ji-yeon), una giornalista famosa per il suo lavoro nella cronaca politica che, dopo essere stata spostata suo malgrado alla sezione spettacolo, si trova a seguire da vicino l’universo di Hyeon-jun. Questa collisione iniziale di personalità opposte dà il via a una romantica commedia fatta di scontri, fraintendimenti, ironia e una tensione che lentamente si trasforma in qualcosa di più profondo.

La Top 10 completa delle serie tv più viste su Prime Video questa settimana:

Fallout The Mighty Nein Maxton Hall – Il mondo tra noi The summer I turned pretty The Blacklist Outlander Nice to Not Meet You Generazione V The Traitors Italia Beast Games

Le serie tv più viste su Disney Plus

Taylor Swift – The End of an Era

Nella Top 10 di Disney Plus troviamo Taylor Swift: The End of an Era, una docuserie musicale in sei episodi che offre uno sguardo approfondito e personale sul dietro le quinte del tour più imponente nella carriera di Taylor Swift, la Eras Tour (2023-2024), diventato il giro di concerti con i ricavi più alti di sempre. La serie segue la cantante, il suo team, la band, i ballerini e la famiglia mentre affrontano la creazione, l’impatto culturale e le sfide emotive della tournée: dalla fase di preparazione alle intense giornate di spettacolo, passando per i momenti più commoventi, i rapporti umani e il peso di portare uno show monumentale in giro per il mondo.

The Office

Tra le serie che nonostante gli anni continuano a conquistare gli spettatori di Disney Plus troviamo The Office, l’iconica sitcom in stile mockumentary che racconta con humour sottile e situazioni imbarazzanti la vita quotidiana nello sgangherato ufficio della Dunder Mifflin Paper Company, una piccola filiale di Scranton, Pennsylvania. Al centro della serie c’è Michael Scott (interpretato da Steve Carell) il capo di filiale goffo, egocentrico e incapace di riconoscere i propri limiti sociali, il cui desiderio di essere amato dai dipendenti spesso si traduce in battute spiazzanti, scelte imbarazzanti e guai esilaranti.

La Top 10 completa delle serie tv più viste su Disney Plus:

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo Taylor Swift – The End of an Era All’s Fair The Big Bang Theory Grey’s Anatomy Homeland – Caccia alla spia High Potential The Bear 9-1-1 Only Murders in the Building The Office

Le serie tv più viste di RaiPlay

Un Professore

Su RaiPlay, la serie italiana Un Professore si riconferma tra le più amate del periodo. La storia ruota attorno a Dante Balestra (interpretato da Alessandro Gassmann) un professore di filosofia anticonformista e fuori dagli schemi che torna a Roma dopo anni di assenza per prendersi cura del figlio adolescente, Simone, e riprende a insegnare al liceo Leonardo Da Vinci. Con il suo metodo originale e coinvolgente, Dante cerca di stimolare i ragazzi a riflettere su sé stessi e sulla vita attraverso la filosofia, affrontando insieme a loro temi complessi come amore, amicizia, identità e responsabilità.

Delitti in paradiso

Tra le new entry troviamo invece Delitti in paradiso, una serie crime-drama poliziesca con un tocco di ironia ambientata nella splendida isola caraibica di Saint Marie, dove ogni episodio vede la squadra locale di polizia alle prese con omicidi intricati, misteri e casi apparentemente impossibili da risolvere. Al centro della narrazione c’è l’ispettore Neville Parker (e nei capitoli precedenti altri detective incarnati da vari protagonisti), un investigatore spesso fuori posto ma geniale nel suo modo di lavorare, che guida una squadra di colleghi caratteristici e ben distinti mentre scava tra alibi, segreti e depistaggi per smascherare il colpevole di turno.

La Top 10 completa delle serie tv più viste su RaiPlay questa settimana:

Un Professore Wild Cards Il Paradiso delle Signore W.A.T. Sandokan Goldrake Un posto al sole Delitti in paradiso Il Commissario Montalbano Le leggi del cuore

Le serie tv più viste di Mediaset Infinity

Io Sono Farah

Su Mediaset Infinity continua a mantenere ben saldo il suo posto in classifica la soap turca Io Sono Farah con la bella e talentuosa Demet Özdemir. La trama segue Farah, una giovane donna iraniana immigrata a Istanbul con il figlio Kerimşah, affetto da una grave malattia che richiede cure costanti. Per guadagnarsi da vivere e curare il bambino, Farah lavora in nero come addetta alle pulizie. La sua vita cambia radicalmente quando assiste a un omicidio compiuto da un membro della mafia e, per salvarsi, diventa testimone involontaria del crimine.

Dawson’s Creek

Terminiamo con una serie storica che ha segnato l’adolescenza di intere generazioni: Dawson’s Creek. La serie teen drama statunitense segue le vicende di Dawson Leery, un aspirante regista cinematografico, e dei suoi amici Joey Potter, Pacey Witter e Jen Lindley nella cittadina immaginaria di Capeside. La trama ruota attorno ai rapporti sentimentali, alle amicizie e alle tensioni familiari tipiche dell’adolescenza, con un forte focus sulle scelte personali, i sogni e i conflitti interiori dei protagonisti. Dawson è idealista e romantico, Joey è pragmatica e leale, Pacey è il ribelle dal cuore d’oro, mentre Jen porta con sé il peso di un passato complesso.

La Top 10 completa delle serie tv più viste su Mediaset Infinity questa settimana:

Escort Boys I Simpson Brilliant Minds Io Sono Farah NCIS – Unità Anticrimine Segreti di famiglia Dawson’s Creek House Innocence The Mentalist

