Le 10 serie TV più viste su Netflix, Amazon Prime Video e Disney Plus della settimana dal 1° al 7 dicembre 2025 Cosa guardare in questa settimana autunnale? Ecco le serie tv più viste sulle principali piattaforme streaming che non puoi assolutamente perdere.

Osservare le classifiche delle piattaforme streaming è diventato un po’ come sbirciare nell’immaginario collettivo: cosa ci affascina? Di cosa abbiamo bisogno? Quali storie riescono davvero a catturarci? Anche questa settimana, dal 1° al 7 dicembre 2025, Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, RaiPlay e Mediaset Infinity hanno proposto un catalogo ricchissimo e sorprendentemente variegato, tra novità attesissime, ritorni nostalgici e fenomeni della serialità che sembrano non voler abbandonare le prime posizioni. Ecco allora le 10 serie tv più viste in streaming sulle principali piattaforme.

Le serie tv più viste su Netflix

The Abandons

Nella top 10 di Netflix troviamo la new entry The Abandons, una nuova serie ambientata negli anni 1850 nel Far West, più precisamente nel "Washington Territory" dell’Oregon, che ruota attorno a due famiglie molto diverse: da una parte una dinastia ricca e potente, guidata dalla matriarca Constance Van Ness, pronta a tutto pur di ampliare il proprio impero minerario. Dall’altra una "famiglia trovata", composta da orfani ed emarginati, unita dall’amore e dalla necessità, guidata da Fiona Nolan. Quando un tragico evento fa scattare la scintilla del conflitto, le due famiglie si trovano a combattere non solo per una terra, ma per la propria dignità, la propria identità e la propria sopravvivenza.

The Great

In classifica ritroviamo anche la serie The Great: nel cuore di una corte sfarzosa e crudele dell’Ottocento russo, arriva Caterina la Grande, giovane, idealista e intraprendente, costretta in un matrimonio di convenienza con Pietro III di Russia. Una serie che, con il suo spirito satirico e sovversivo, rovescia ogni cliché da biografia storica: niente reverenza austera, bensì intrighi politici, ribellioni, dialoghi taglienti e humor nero.

La Top 10 completa delle serie tv più viste su Netflix questa settimana:

Stranger Things Mercoledì Il Mostro The Witcher The Abandons Squid Game The Beast in me Il cuculo di cristallo Absentia The Great Mrs Playmen

Le serie tv più viste su Amazon Prime Video

The summer I turned pretty

Su Prime Video, nella top 10 ritroviamo la serie The summer I turned pretty. La protagonista Isabel "Belly" Conklin torna a ‌Cousins Beach, la casa al mare dove è cresciuta insieme alla sua famiglia e a quella dei suoi amici di sempre. Ogni estate è speciale, ma in questa Belly scopre che ciò che credeva familiare sta cambiando: sentimenti, amicizie e legami vengono messi alla prova. Al centro della storia c’è un triangolo amoroso intenso e complicato: Belly si trova divisa tra due fratelli, Conrad Fisher e Jeremiah Fisher, entrambi amici di lunga data, ma con desideri e ambizioni molto diverse.

Fallout

Grande ritorno anche per Fallout, una serie ambientata nell’anno 2296 che ci trasporta in un mondo devastato da una guerra nucleare: due secoli dopo l’apocalisse, gli abitanti superstiti sono costretti a lasciare i rifugi protetti (i "Vault") e tornare in una Terra trasformata in un paesaggio desolato, crudele e imprevedibile. La protagonista è Lucy MacLean, una "Vault-dweller" ingenua e protetta, che si ritrova a dover affrontare un mondo post-apocalittico spietato. Al suo fianco ci sono figure molto diverse: un soldato, un cacciatore di taglie mutato e altri sopravvissuti, ciascuno con una propria visione morale e una battaglia per sopravvivere.

La Top 10 completa delle serie tv più viste su Prime Video questa settimana:

Maxton Hall – Il mondo tra noi The Mighty Nein The Traitors Italia Hazbin Hotel The summer I turned pretty Fallout Harlan Coben’s Lazarus Malice Generazione V The Blacklist

Le serie tv più viste su Disney Plus

All’s Fair

Nella Top 10 di Disney Plus troviamo ancora sul podio la serie All’s Fair: nel centro di Los Angeles, un gruppo di avvocatesse lascia un prestigioso studio legale maschile per fondare la propria agenzia di divorzisti: uno studio tutto al femminile pronto a gestire separazioni milionarie, scandali e segreti sotto i riflettori. A guidare la banda c’è Allura Grant (Kim Kardashian) spietata, ambiziosa e sicura di sé, affiancata da colleghe altrettanto determinate e complicate. In ogni episodio, il gruppo affronta divorzi ad alto impatto mediatico, giochi di potere, tradimenti e conflitti.

Grey’s Anatomy

Tra le sere tv più viste non può certo mancare l’iconica serie medical Grey’s Anatomy, che da ben 22 stagioni racconta le vicende del personale medico e chirurgico del Grey Sloan Memorial Hospital, dove ogni giorno vita e morte, speranze e tragedie, drammi umani e legami insoliti si intrecciano in sale operatorie e corridoi. Un racconto corale con protagonisti che entrano nel cuore degli spettatori dal primo minuto.

La Top 10 completa delle serie tv più viste su Disney Plus:

All’s Fair Only Murders in the Building Homeland High Potential The Bear The Rookie Scrubs Grey’s Anatomy Alien – Pianeta Terra The Office

Le serie tv più viste di RaiPlay

L’Altro ispettore

Su RaiPlay al primo posto della top 10 spicca la new entry L’Altro ispettore, una fiction che affronta il tema centrale della sicurezza sul lavoro, dove l’ispettore Domenico "Mimmo" Dodaro (interpretato da Alessio Vassallo) torna nella città natale di Lucca insieme alla figlia preadolescente dopo da anni di indagini contro il caporalato nel Sud Italia. Domenico è un "ispettore senza pistola", le sue armi sono l’empatia, la competenza e la determinazione e ogni puntata lo vede impegnato a smascherare irregolarità, infortuni e omissioni nei luoghi di lavoro.

Sandokan

E dopo il grande debutto su Rai 1, anche su RaiPlay non può certo mancare la serie Sandokan. Ambientata nel Borneo del 1841, la serie segue le avventure del pirata Sandokan, interpretato da Can Yaman. Con la sua ciurma e l’inseparabile amico Yanez de Gomera, Sandokan vive per la libertà, combattendo contro le potenze coloniali e conducendo assalti audaci alle navi inglesi. La sua vita cambia quando, dopo un’incursione sull’isola di Labuan, incontra Marianna Guillonk (la "Perla di Labuan") figlia di un console britannico. Il loro incontro segnerà il destino di entrambi.

La Top 10 completa delle serie tv più viste su RaiPlay questa settimana:

L’Altro ispettore Wild Cards Il Paradiso delle Signore Goldrake Un Professore Sandokan W.A.T. Un posto al sole Le leggi del cuore Il Commissario Ricciardi

Le serie tv più viste di Mediaset Infinity

Io Sono Farah

Su Mediaset Infinity continua ad essere particolarmente apprezzata la serie turca Io sono Farah, che vede protagonista la bella e talentuosa Demet Ozdemir. La protagonista è Farah Erşadi, una giovane donna iraniana che, dopo essere fuggita dall’Iran, si stabilisce a Istanbul con figlio di nome Kerimşah, che soffre di una grave malattia. Per sfamarlo e cercare una cura, Farah trova lavoro come donna delle pulizie, ma in nero e in un contesto pericoloso. Durante un turno di lavoro, Farah assiste a un omicidio: un poliziotto viene ucciso dalla mafia. Da testimone involontaria, la sua vita e quella del figlio precipitano.

Dr. House

Terminiamo con la famosissima serie Dr. House, che racconta le vicende del brillante, cinico e spesso irritante dottor Gregory House, capo del reparto di diagnostica del Princeton-Plainsboro Teaching Hospital nel New Jersey. Specializzato in casi medici estremamente complessi, House risolve misteri clinici che altri medici non riescono nemmeno a comprendere, affidandosi a intuizione, logica brillante e, spesso, metodi poco ortodossi.

La Top 10 completa delle serie tv più viste su Mediaset Infinity questa settimana:

I Simpson Segreti di famiglia Brilliant Minds Io Sono Farah NCIS Chicago Med Innocence The Mentalist Another Love House

