Le 10 serie TV più viste su Netflix, Amazon Prime Video e Disney Plus della settimana dal 3 al 9 novembre Cosa vedere in questa lunga settimana d’autunno? Ecco le serie tv sulle principali piattaforme streaming che non puoi assolutamente perdere.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Per gli amanti delle serie tv, questa è stata ed è senza dubbio una settimana molto intensa: tra nuovi debutti, rewatch imperdibili e qualche sorprendente rimonta in classifica, le principali piattaforme di streaming non si sono fatte mancare proprio nulla. Dal 3 al 9 novembre 2025, Netflix, Prime Video, Disney+, RaiPlay e Mediaset Infinity si sono sfidate a colpi di binge-watching, conquistando il pubblico con generi che spaziano dal thriller psicologico alle comedy leggere e molto di più. Vediamo allora le 10 serie TV più viste della settimana, per scoprire cosa ha davvero tenuto gli spettatori incollati allo schermo (e forse trovare la prossima maratona da iniziare).

Le serie tv più viste su Netflix

Terrazza Sentimento

Tra le new entry nella top 10 delle serie tv più viste su Netflix troviamo Terrazza Sentimento, una docu-serie in tre episodi che ricostruisce la caduta dell’imprenditore digital-guru Alberto Genovese, protagonista di un caso di cronaca drammatico. Ambientata nell’attico extralusso, ribattezzato "Terrazza Sentimento", con vista sul Duomo di Milano, dove Genovese ospitava feste esclusive, la serie svela come dietro l’immagine vincente si nascondesse un vortice di droghe, abusi e dipendenza.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il disastro dell’Heweliusz

Grande debutto anche per Il disastro dell’Heweliusz, una serie ambientata nella Polonia dei primi anni ’90 che ricostruisce la drammatica notte tra il 13 e il 14 gennaio 1993, quando il traghetto MS Jan Heweliusz, in rotta dal porto di Świnoujście verso Ystad (Svezia), fu travolto da una tempesta violenta nel Mar Baltico e affondò. Una tragedia durante la quale persero la vita 55 persone tra equipaggio e passeggeri. La serie segue anche la battaglia delle famiglie delle vittime e di un capitano fuori servizio che cerca risposte e giustizia, contro coperture aziendali, istituzioni opache e un sistema che appare incapace di assumersi responsabilità.

La Top 10 completa delle serie tv più viste su Netflix questa settimana:

Il Mostro Mercoledì The Witcher Monster – La storia di Ed Gein Terrazza Sentimento Il disastro dell’Heweliusz Nobody Wants This Squid Game Six Kings Slam I signori del gioco

Le serie tv più viste su Amazon Prime Video

The Traitors Italia

Su Amazon Prime debutta questa settimana un format mai visto prima che, in pochissime ore, è riuscito a scalare le classifiche delle serie tv più viste. Parliamo di The Trainors Italia condotto da Alessia Marcuzzi. Un gruppo di 14 personaggi noti (tra celebrità e volti del web) viene rinchiuso in un suggestivo castello in Trentino per partecipare ad un gioco ad alta tensione strategica. Il meccanismo è semplice solo in apparenza: i concorrenti sono divisi in Leali e Traditori, senza che i primi sappiano chi siano esattamente i secondi. I Leali devono collaborare in prove e missioni per accumulare un montepremi in denaro; i Traditori, nel segreto, lavorano invece per manipolare, eliminare o ingannare gli altri per restare in gioco e aggiudicarsi l’intero montepremi.

Harlan Coben’s Lazarus

Tra le new entry in top 10 anche Harlan Coben’s Lazarus, una miniserie thriller che ha già conquistato tutti. Joel "Laz" Lazarus, interpretato da Sam Claflin, ritorna nella sua città d’origine dopo il suicidio apparentemente inspiegabile del padre, il dottor Jonathan Lazarus (interpretato da Bill Nighy). Ma qui Joel inizia ad essere tormentato da visioni inspiegabili e segni legati alla morte del padre. Il protagonista viene dunque risucchiato in una rete di omicidi irrisolti che risalgono a 25 anni prima, quando sua sorella gemella Sutton venne assassinata in circostanze mai chiarite.

La Top 10 completa delle serie tv più viste su Prime Video questa settimana:

Hotel Hazbin The Traitors Italia RIP – Roast in Peace Harlan Coben’s Lazarus Maxton Hall – Il mondo tra noi The summer I turned pretty Generazione V The Girlfriend Hotel Costiera The Blacklist

Le serie tv più viste su Disney+

All’s Fair

Passando a Disney+, al primo posto della top 10 di questa settimana troviamo la serie new entry All’s Fair. Una squadra di brillanti e ambiziose avvocate specializzate in divorzi, guidate da Kim Kardashian nel ruolo di Allura Grant, affiancata da personaggi come Liberty Ronson (Naomi Watts) ed Emerald Greene (Niecy Nash‑Betts), decide di abbandonare uno studio legale dominato da uomini per aprire un proprio studio "al femminile" a Los Angeles. Nel nuovo ambiente, tra lusso, potere e passioni, queste donne affrontano divorzi milionari, segreti scandalosi e alleanze che cambiano rapidamente, mentre si ritrovano a gestire anche le dinamiche complesse tra di loro.

High Potential

Tra le riconferme troviamo invece la serie tv High Potential. La protagonista è Morgan Gillory (interpretata da Kaitlin Olson) madre single di tre figli che lavora come addetta alle pulizie presso il Los Angeles Police Department. Nonostante il suo ruolo umile, Morgan possiede un quoziente intellettivo eccezionale e un talento innato per cogliere dettagli che gli investigatori tradizionali trascurano. Un giorno, durante una normale attività di pulizia, Morgan inciampa del fascicolo di un omicidio abbandonato e, con un’intuizione fulminea, risolve il caso, attirando l’attenzione dell’ispettore Adam Karadec.

La Top 10 completa delle serie tv più viste su Disney+:

All’s Fair High Potential Murdaugh – Morte in famiglia Only Murders in the Building Alien – Pianeta Terra The Bear Grey’s Anatomy Chad Powers Star Wars: Visions The Office

Le serie tv più viste di RaiPlay

Il Paradiso delle Signore

Anche questa settimana la fiction Il Paradiso delle Signore mantiene il suo primato confermandosi come serie tv più vista su RaiPlay. Ambientata nella Milano degli anni Sessanta, la serie ruota attorno al grande magazzino "Il Paradiso delle Signore", fulcro pulsante del desiderio di cambiamento e crescita sociale dell’Italia del dopoguerra. Tra le commesse, chiamate "Veneri", il personale del magazzino e tutte le persone che vi ruotano intorno, si intrecciano storie d’amore, aspirazioni, contrasti generazionali, rivalità e segreti.

Wild Cards

Anche nella top 10 di RaiPlay di questa settimana salta all’occhio una new entry: la serie Wild Cards. Un detective in declino di nome Cole Ellis, abile ma retrocesso all’unità marittima per una vicenda passata, incrocia il cammino di Max Mitchell, una brillante e carismatica truffatrice in libertà vigilata. Lui è rigido e metodico; lei è furba, imprevedibile e dotata di grande abilità nell’inganno. Quando Ellis arresta Max e lei, in custodia in commissariato, viene coinvolta quasi per caso in una indagine, i due colgono un’occasione di riscatto: per lui la possibilità di tornare detective; per lei di rientrare nella società e non finire in prigione.

La Top 10 completa delle serie tv più viste su RaiPlay questa settimana:

Il Paradiso delle Signore Goldrake Blanca Doc Martin Il Commissario Montalbano Le leggi del cuore Un posto al sole Wild Cards Màkari Velvet

Le serie tv più viste di Mediaset Infinity

Innocence

Su Mediaset Infinity continua a registrare grandi apprezzamenti la serie turca Innocence. Bahar, madre separata con due figli, conduce una vita apparentemente tranquilla finché la figlia diciannovenne, Ela, non si invaghisce di Ilker Ilgaz, capo dell’azienda dove lavora il padre di Ela. Ilker, 35 anni, è ufficialmente fidanzato con un’altra donna ma inizia una relazione segreta con Ela. La situazione precipita il giorno del diciannovesimo compleanno di Ela, quando la ragazza viene coinvolta in un evento traumatico che sconvolge tutti i piani della famiglia. A quel punto Bahar capisce che non può più ignorare la gravità della situazione e decide di intervenire per proteggere la figlia, affrontando segreti, bugie e molto di più.

FBI: Most Wanted

Terminiamo poi con la serie FBI: Most Wanted, la serie spin-off del franchise FBI che segue l’azione della cosiddetta Fugitive Task Force, un’unità d’élite del Federal Bureau of Investigation incaricata di individuare e catturare i criminali più pericolosi e ricercati d’America. A capo di questa squadra vi è un agente speciale, che con grande esperienza e intuito guida un gruppo composto da specialisti del tracking, ex militari, analisti del comportamento e tiratori scelti. Ogni episodio pone il team di fronte a casi estremamente complessi: latitanti, personaggi che vivono alla soglia della legge e situazioni ad alto rischio che richiedono rapidità, precisione e un forte spirito di squadra.

La Top 10 completa delle serie tv più viste su Mediaset Infinity questa settimana:

Brilliant Minds Segreti di famiglia Buongiorno, mamma! Innocence FBI: Most Wanted Tempesta d’amore NCIS Another Love Viola come il mare La promessa

Potrebbe interessarti anche