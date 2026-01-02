Le 10 serie TV più viste su Netflix, Prime Video e Disney Plus della settimana dal 29 dicembre al 4 gennaio Che inizio dell’anno sarebbe senza qualche coinvolgente serie tv da guardare? Ecco le più viste della settimana (che devi assolutamente recuperare).

Per salutare questo 2025 e dare il benvenuto al nuovo anno, non c’è niente di meglio di una serie tv. Lo sanno bene le tantissime persone che anche questa settimana hanno navigato tra le tante offerte delle piattaforme streaming più amate per non perdersi le ultime novità o fare qualche attesissimo rewatch approfittando del tempo libero. E se tra tanta scelta non sai ancora in quale universo tuffarti, ecco le 10 serie tv più viste in streaming su Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Mediaset Infinity e RaiPlay nella settimana dal 29 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026.

Le serie tv più viste su Netflix

The Good Doctor

Nella top 10 di Netflix questa settimana troviamo The Good Doctor, un drama medico statunitense che segue la vita e la carriera del dottor Shaun Murphy, un giovane chirurgo con autismo e sindrome del savant che lascia la sua tranquilla vita di provincia per unirsi all’unità chirurgica del prestigioso San Jose St. Bonaventure Hospital. Dotato di straordinarie capacità diagnostiche e tecniche, Shaun si scontra con lo scetticismo e i pregiudizi dei colleghi e dei pazienti, ma con il tempo dimostra il suo valore affrontando casi medici complessi, sfide personali e dinamiche umane difficili.

Rick and Morty

Tra le new entry di Netflix troviamo anche la serie animata Rick and Morty che, tra fantascienza e commedia, segue le esilaranti e spesso caotiche avventure inter-dimensionali del brillante ma sregolato scienziato Rick Sanchez e del nipote adolescente Morty Smith. Rick, genio eccentrico e alcolizzato, trascina Morty fuori dalla monotona vita familiare e scolastica per esplorare universi paralleli, pianeti assurdi e paradossi temporali tramite il suo portale e un’infinità di invenzioni stravaganti, mettendo continuamente a rischio loro stessi e talvolta l’intera realtà.

La Top 10 completa delle serie tv più viste su Netflix questa settimana:

Stranger Things Emily in Paris Sicilia Express The Good Doctor Man vs Baby Rick and Morty Mercoledì Jake vs Joshua Sean Combs – La resa dei conti Il Mostro

Le serie tv più viste su Amazon Prime Video

Annika

Tra le novità di Prime Video di questa settimana spicca Annika, un crime drama britannico che segue le indagini di Annika Strandhed, un’ispettrice di polizia brillante e determinata a capo della Marine Homicide Unit di Glasgow, una squadra speciale incaricata di risolvere omicidi e misteriosi crimini collegati alle acque scozzesi. Tra corpi ritrovati nei fiumi e omicidi intricati nelle isole e nei laghi della regione, Annika guida il suo team con astuzia e ironia, confrontandosi tanto con casi spietati quanto con i segreti e le tensioni della vita privata.

Gigolò per caso

In classifica troviamo anche la serie comedy italiana Gigolò per caso, con Pietro Sermonti, in sei episodi che mescolano ironia, riflessione e situazioni paradossali. Al centro della storia c’è Alfonso, un orologiaio tranquillo e appassionato di femminismo la cui vita viene stravolta quando il padre Giacomo, con cui ha sempre avuto un rapporto conflittuale, torna dal ricovero per un infarto e gli rivela un segreto inaspettato: non è un antiquario, ma un gigolò di successo. Tra difficoltà economiche, una crisi coniugale con la moglie Margherita e il caos che ne deriva, Alfonso decide suo malgrado di seguire le orme paterne, prendendo il posto del genitore nel "lavoro" con le sue diverse clienti.

La Top 10 completa delle serie tv più viste su Prime Video questa settimana:

Fallout Maxton Hall – Il mondo tra noi The summer I turned pretty The Mighty Nein Annika Nice to Not Meet You Outlander The Blacklist Gigolò per caso Generazione V

Le serie tv più viste su Disney Plus

The Lowdown

Nella Top 10 di Disney Plus troviamo la serie The Lowdown, un drama crime con sfumature di mistero e commedia che segue le indagini di Lee Raybon, un giornalista indipendente e storico della verità che vive a Tulsa, Oklahoma, dove gestisce una piccola libreria di testi rari ma ha una passione più grande: scovare la verità nascosta sotto la superficie della sua città. Quando la pubblicazione di un suo articolo d’inchiesta sulla potente e influente famiglia Washberg è seguita dal sospetto suicidio del giovane Dale Washberg, Lee capisce di essersi imbattuto in qualcosa di molto più grande di un semplice scoop e decide di scavare a fondo nel mistero, addentrandosi in una rete di corruzione, segreti politici e pericoli reali.

MadMen

Tra le serie che questa settimana hanno interessato di più gli spettatori troviamo MadMen, drama d’epoca americano ambientato nella New York degli anni ’60, che ruota attorno al mondo competitivo e glamour della pubblicità sulla Madison Avenue, dove creatività, potere e ambizione si intrecciano con le trasformazioni sociali dell’epoca. Al centro della storia c’è Don Draper, un brillante ma enigmatico dirigente creativo della fittizia agenzia Sterling Cooper, la cui vita professionale di successo e immagine impeccabile nasconde un passato tormentato e segreti profondi.

La Top 10 completa delle serie tv più viste su Disney Plus:

The Big Bang Theory Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo The Lowdown Homeland – Caccia alla spia Grey’s Anatomy MadMen The Office The Bear Taylor Swift – The End of an Era All’s Fair

Le serie tv più viste di RaiPlay

Se fossi te

Su RaiPlay, questa settimana troviamo al primo posto la recente mini serie Se fossi te, con protagonisti Marco Bocchi e Laura Chiatti. Si tratta di una commedia natalizia che racconta la storia di Massimo Mancuso e Valentina Sangiorgi, due colleghi con vite completamente diverse: lui è un operaio vedovo che fatica ogni giorno per mantenere i suoi figli e il padre, lei è la figlia viziata del proprietario dell’azienda in cui lavorano, con una famiglia agiata e un futuro già tracciato. Quando un misterioso evento porta i due a scambiarsi i corpi proprio durante il periodo di Natale, Massimo si ritrova ad affrontare il lusso, le responsabilità e le aspettative della vita di Valentina, mentre lei deve fare i conti con le difficoltà quotidiane, le preoccupazioni economiche e familiari di Massimo.

FBI: International

Tra le new entry di RaiPlay troviamo FBI: International, un crime drama d’azione e spin-off del franchise FBI, che segue le missioni dell’International Fly Team, un’unità d’élite del Federal Bureau of Investigation con sede a Budapest. Il team viaggia per l’Europa e il mondo per individuare, tracciare e neutralizzare minacce, criminali e terroristi che mettono in pericolo cittadini americani all’estero o interessi statunitensi.

La Top 10 completa delle serie tv più viste su RaiPlay questa settimana:

Se fossi te Goldrake Un Professore Wild Cards Un posto al sole W.A.T. Il Paradiso delle Signore FBI: International Sandokan Le leggi del cuore Il Commissario Montalbano

Le serie tv più viste di Mediaset Infinity

Brilliant Minds

Su Mediaset Infinity grande ritorno nei posti alti della top 10 per Brilliant Minds, un medical drama centrato sul geniale e carismatico dottor Oliver Wolf, un neurologo anticonvenzionale che lavora nel reparto di neurologia del Bronx General Hospital a New York. Wolf, dotato di una prospettiva unica, incluso il fatto di convivere con una rara condizione che lo porta a percepire il mondo in modi non convenzionali, guida un team di giovani tirocinanti attraverso casi medici enigmatici e neurologicamente complessi che sfidano la scienza e la comprensione della mente umana.

Superstore

Terminiamo con Superstore, sitcom americana che racconta con ironia e cuore la vita quotidiana di un gruppo di dipendenti che lavorano nel grande magazzino Cloud 9 di St. Louis, un enorme negozio dove si vendono prodotti di ogni genere. La serie segue le giornate tra clienti esigenti, saldi caotici, colleghi eccentrici e situazioni assurde, mettendo al centro le relazioni, l’amicizia e gli scontri tra i membri del team: Amy, Jonah, Dina, Mateo e Cheyenne.

La Top 10 completa delle serie tv più viste su Mediaset Infinity questa settimana:

Dawson’s Creek Escort Boys Buongiorno, Mamma! Brilliant Minds NCIS – Unità Anticrimine I Simpson Io Sono Farah Segreti di famiglia Superstore The Mentalist Another Love

