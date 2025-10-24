Le 10 serie TV più viste su Netflix, Prime Video e Disney+ nella settimana dal 20 al 26 ottobre 2025 Cosa guardare in tv in questi giorni d’autunno? Ecco le serie tv più viste, amate e veramente imperdibili delle principali piattaforme streaming.

Tra novità imperdibili e ritorni attesissimi, la settimana dal 20 al 26 ottobre 2025 sta ridisegnando la classifica delle serie tv più viste sulle principali piattaforme di streaming. Netflix, Disney+, Prime Video, RaiPlay e Mediaset Infinity stanno offrendo titoli veramente interessanti, che spaziano dal thriller alla commedia, passando per il fantasy e il dramma d’autore. Che si tratti di binge-watching notturno, di maratone del weekend o della semplice voglia di iniziare qualcosa di nuovo, le scelte dei telespettatori dimostrano che non c’è nulla di meglio di una coinvolgente serie tv. Ecco allora le 10 serie tv più viste della settimana in streaming sulle principali piattaforme.

Le serie tv più viste su Netflix

Six Kings Slam

Questa settimana, tra i primi posti della classifica Netflix troviamo Six Kings Slam, ovvero una serie di 3 episodi dedicata ad un torneo esibizione di tennis di altissimo livello, dove sei dei migliori tennisti del momento si affrontano in un weekend epico durante il festival Riyadh Season. Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz e Stefanos Tsitsipas si sfidano a eliminazione diretta in un evento-show mozzafiato.

Il Mostro

Sul podio troviamo anche la serie Il Mostro, basata sul famigerato caso reale del "Mostro di Firenze". Una serie di delitti brutali scuote la tranquillità della provincia toscana degli anni ’60-’80: coppie appartate nelle campagne vengono uccise con una pistola Beretta calibro 22, e in certi casi le vittime femminili subiscono mutilazioni. La miniserie si concentra sull’indagine che parte nel 1982, quando un altro duplice omicidio riporta alla luce un caso irrisolto. Al centro c’è la sostituta procuratrice Silvia Della Monica che prova a districare la matassa interrogandosi su chi siano i veri responsabili: sospettati, indagati, presunti complici.

La Top 10 completa delle serie tv più viste su Netflix questa settimana:

Six Kings Slam Il Mostro Monster – La storia di Ed Gein Mercoledì Squid Game Alice in Borderland Old Money Boots No One Saw Us Néro the Assassin

Le serie tv più viste su Disney+

Only Murders in the Building

Nella Top 10 delle serie più viste su Disney+ troviamo Only Murders in the Building con Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez. In un elegante palazzo dell’Upper West Side di New York, tre vicini apparentemente diversi tra loro condividono un’unica singolare ossessione: i podcast true crime. Quando un misterioso omicidio sconvolge il loro condominio, i tre decidono di improvvisarsi detective amatoriali e di raccontare le loro indagini in un podcast autoprodotto. Insieme formano un gruppo improbabile ma irresistibile, che tra indizi, false piste e gag assurde riesce a trasformare ogni episodio in un gioco di specchi tra realtà e finzione.

The Mandalorian

A seguire, impossibile non citare The Mandalorian, la serie live-action del franchise di Star Wars che ha segnato l’inizio di una nuova era per la saga galattica. Il protagonista è Din Djarin, un solitario cacciatore di taglie appartenente al misterioso popolo dei Mandaloriani, guerrieri devoti a un antico codice d’onore e riconoscibili dalla loro iconica armatura. Durante una missione, Din scopre una creatura misteriosa della stessa specie di Yoda: un piccolo essere dotato della Forza che lui decide di proteggere, ribattezzato affettuosamente Grogu (ma noto ai fan come Baby Yoda). Da quel momento, il viaggio di Din si trasforma in un’odissea tra sistemi dimenticati, pianeti desertici, civiltà decadute, cacciatori rivali, ex imperiali e pericolosi signori della guerra.

La Top 10 completa delle serie tv più viste su Disney+:

High Potential Chad Powers Murdaugh – Morte in famiglia Only Murders in the Building Marvel Zombies The Mandalorian The Bear Andor Loki I Simpson

Le serie tv più viste su Amazon Prime Video

Maxton Hall – Il mondo tra noi

Passano alle serie più viste su Prime Video, nella Top 10 troviamo Maxton Hall – Il mondo tra noi, tratta dal bestseller di Mona Kasten. La storia ruota attorno a Ruby Bell, una studentessa brillante e determinata, ammessa nella prestigiosa scuola privata di Maxton Hall College, un’istituzione d’élite dove si formano i futuri leader dell’alta società britannica. Ruby sogna di ottenere una borsa di studio per Oxford e di lasciarsi alle spalle le differenze sociali che la separano dai suoi ricchi compagni, ma tutto cambia quando incrocia James Beaufort, l’arrogante e affascinante erede di una potente famiglia. Tra i due nasce un rapporto complesso, fatto di scontri, segreti e un’attrazione crescente che nessuno dei due riesce a controllare.

The Girlfriend

Imperdibile anche la serie The Girlfriend. Laura Sanderson è una donna di successo: gallerista d’arte, matrimonio stabile, un figlio adorato, all’apparenza una vita perfetta. Ma quando il figlio Daniel le presenta la nuova fidanzata, Cherry Laine, qualcosa cambia. Laura inizia a sospettare che Cherry non sia affatto ciò che sembra, e quella che nasce come semplice protezione materna si trasforma presto in una spirale di conflitto, inganni e giochi psicologici. La storia si sviluppa attraverso due punti di vista alternativi, quello di Laura e quello di Cherry, lasciando lo spettatore in bilico nella scoperta di chi sia la vera vittima.

La Top 10 completa delle serie tv più viste su Prime Video questa settimana:

Generazione V RIP – Roast in Peace The summer I turned pretty Hotel Costiera Maxton Hall – Il mondo tra noi The Girlfriend The Blacklist The terminal list: Dark Wolf Reacher Outlander

Le serie tv più viste di RaiPlay

Il Paradiso delle Signore

Come accade ormai da settimane, nella pole position di RaiPlay troviamo la fiction Il Paradiso delle Signore che, arrivata ormai alla sua decima stagione, continua a raccontare le vite e le vicissitudini dei protagonisti che ruotano attorno al grande magazzino di Moda. Ambientata in una Milano elegante e in fermento degli anni ’50-’60, nella serie non mancano intrighi famigliari, amori contrastati, tradimenti, lotte di potere e cambiamenti sociali.

Goldrake

Tra le new entry della Top 10 di RaiPlay troviamo la serie animata Goldrake, un vero cult degli anni ’70-’80. Come unico sopravvissuto all’invasione del suo pianeta, Duke Fleed approda sulla terra a bordo del robot Goldrake. Qui diventa Actarus e, con l’aiuto del Dottor Procton e del pilota Alcor, combatte i mostri inviati dal Re Vega per difendere il pianeta.

La Top 10 completa delle serie tv più viste su RaiPlay questa settimana:

Il Paradiso delle Signore Goldrake Blanca Occhi di gatto Il Commissario Montalbano Doc Martin Un posto al sole Le leggi del cuore Màkari Velvet

Le serie tv più viste di Mediaset Infinity

La Signora in giallo

Su Mediaset Infinity assistiamo ancora una volta all’eterno amore per la serie cult La Signora in Giallo, uno dei grandi classici della serialità. In un piccolo paese del Maine, Cabot Cove, gli omicidi sembrano accadere con sorprendente frequenza. Fortunatamente, però, è proprio lì vive Jessica Fletcher, ex insegnante di inglese nonché celebre scrittrice di romanzi gialli. Dietro la sua aria gentile e il sorriso rassicurante, Jessica nasconde un talento fuori dal comune per l’investigazione: osserva, deduce, ascolta e alla fine svela la verità che sfugge persino alla polizia. Ogni episodio è un giallo autoconclusivo e Jessica, interpretata dalla leggendaria Angela Lansbury, si trova sempre, suo malgrado, coinvolta in un caso di omicidio che riesce a risolvere con intelligenza, logica e ironia.

NCIS

Grande ritorno anche per NCIS, la serie crime il cui successo ha generato un vero e proprio franchise televisivo internazionale. Dietro le quinte della Marina degli Stati Uniti, c’è un’agenzia speciale che si occupa dei casi più delicati: l’NCIS, Naval Criminal Investigative Service. Il team, guidato dallo stoico e carismatico Leroy Jethro Gibbs (Mark Harmon) indaga su omicidi, spionaggi, traffici e crimini che coinvolgono il personale militare. Il cuore della serie è proprio la squadra: il tecnico geniale e sarcastico Tony Di Nozzo, l’agente forense gotica e brillante Abby Sciuto, il medico legale Donald "Ducky" Mallard e, nelle diverse stagioni, una lunga serie di personaggi che lasciano il segno.

La Top 10 completa delle serie tv più viste su Mediaset Infinity questa settimana:

I Simpson La Signora in giallo NCIS The Equalizer Chicago Fire Colombo Brilliant Minds Harry Wild – La signora del delitto The Big Bang Theory Miami Vice

