Le 10 serie TV più viste su Prime, Netflix e Disney Plus: settimana dal 13 al 19 ottobre Se vuoi iniziare una nuova serie televisiva in streaming questo è il momento migliore: ecco quelle più viste e apprezzate che non puoi assolutamente perdere.

L’autunno 2025 riconferma l’importanza delle principali piattaforme streaming come luoghi primari dell’intrattenimento televisivo. Ogni settimana, milioni di utenti scelgono tra decine di nuove serie tv, grandi ritorni e fiction imperdibili. Tra incredibili colpi di scena, sequel delle storie più amate e nuovi successi, vediamo allora le 10 serie tv più viste durante la settimana dal 13 al 19 ottobre 2025 su Prime Video, Netflix, Disney+, RaiPlay e Mediaset Infinity: ce n’è davvero per tutti i gusti.

Le serie tv più viste su Amazon Prime Video

RIP – Roast in Peace

Sul podio della classifica delle serie più viste di questa settimana su Amazon Prime Video troviamo un prodotto tutto italiano: RIP – Roast in Peace. Un format volutamente provocatorio che simula i funerali di personaggi famosi ancora vivi, che accettano di essere ‘celebrati’ in maniera ironica, graffiante, a tratti spietata, da un gruppo di comici. In particolare, sono Francesco Totti, Selvaggia Lucarelli, Elettra Lamborghini e Roberto Saviano ad assistere al proprio funerale, mentre i comici Stefano Rapone, Beatrice Arnera, Edoardo Ferrario, Eleazaro Rossi, Maria Di Biase e Corrado Nuzzo e li onorano con un roast crudele.

The Summer I Turned Pretty

Tra le serie tv più viste impossibile non citare The Summer I Turned Pretty (in italiano L’estate nei tuoi occhi) ovvero una serie televisiva statunitense di genere coming-of-age e romantic drama, creata da Jenny Han, autrice anche dei romanzi ai quali è ispirata la serie. The Summer I Turned Pretty segue la crescita, le relazioni e i turbamenti emotivi di Isabel "Belly" Conklin e della sua famiglia durante le estati trascorse a Cousins Beach. Il conflitto centrale della storia è un triangolo amoroso: Belly è attratta da due fratelli, Conrad e Jeremiah Fisher. Mentre Conrad è stato per molto tempo la sua cotta "silenziosa", Jeremiah è invece l’amico di sempre, vicino e presente. Chi sceglierà?

La Top 10 completa delle serie tv più viste su Prime Video questa settimana:

Generazione V RIP – Roast in Peace Hotel Costiera The summer I turned pretty The Girlfriend The Blacklist The terminal list: Dark Wolf Maxton Hall – Il mondo tra noi Reacher Outlander

Le serie tv più viste su Netflix

Mercoledì 2

Nella Top 10 di Netflix troviamo la serie tv di cui tutti parlano: Mercoledì 2 con Jenna Ortega nei panni dell’iconica Mercoledì Addams. In questa seconda stagione, Mercoledì torna alla Nevermore Academy dopo un’estate di "tormento e umiliazione" (ovvero passioni e caos personali) e lo fa come una sorta di eroina dato che nella prima stagione era riuscita a sconfiggere una minaccia importante all’accademia. Ora la notorietà la circonda, ma con essa arrivano nuove responsabilità, nuovi nemici, indagini e misteri oscuri.

Riv4li

Immancabile anche Riv4li, una serie italiana per ragazzi creata da Simona Ercolani, la cui trama ruota attorno alla Terza D della scuola media Montalcini. I ragazzi si dividono in due gruppi: da una parte ci sono gli Insiders e dall’altra gli Outsiders. La rivalità tra loro cresce fino al punto in cui nella scuola viene eretto un muro fisico, simbolo delle divisioni non solo tra gruppi ma anche tra mentalità, pregiudizi, isolamento. Man mano che la storia procede, i ragazzi realizzano che ostilità, etichette sociali e barriere (fisiche o mentali) non aiutano, e che la convivenza e la comprensione reciproca possono essere strade migliori.

La Top 10 completa delle serie tv più viste su Netflix questa settimana:

Monster – La storia di Ed Gein Mercoledì 2 Riv4li Alice in Borderland Nessuno ci ha visti partire Squid Game Old Dog, New Tricks Angela Old Money Néro the Assassin

Le serie tv più viste su Disney+

Chad Powers

Passando a Disney+, al secondo posto della Top 10 troviamo Chad Powers, la serie TV americana di genere comedy sportiva che racconta la storia di Russ Holliday (interpretato da Glen Powell). Russ era una promessa del college football, un quarterback talentuoso, ma la sua carriera è crollata dopo un errore imperdonabile in partita che l’ha praticamente tagliato fuori dal mondo sportivo universitario. Otto anni dopo quel crollo, Russ decide di prendersi una seconda possibilità in modo molto originale: si maschera e assume una falsa identità, diventando "Chad Powers", per unirsi a una squadra in difficoltà, i South Georgia Catfish, con lo scopo di dimostrare che può ancora essere un quarterback valido.

Murdaugh: Morte in famiglia

Tra le serie più viste di Disney+ troviamo poi una nuova miniserie crime ispirata a fatti realmente accaduti. Murdaugh: Morte in famiglia segue la vicenda della famiglia Murdaugh, una dinastia legale di grande prestigio nella Carolina del Sud, che vive un’esistenza apparentemente perfetta, fatta di lusso, potere e influenza. Tutto inizia con un evento drammatico: il figlio minore, Paul, è coinvolto in un incidente nautico fatale. Da quel momento, la vita dei Murdaugh comincia a sgretolarsi: emergono versioni contrastanti dell’evento, dettagli oscuri, morti misteriose collegate alla famiglia vengono riportate alla luce e, più il tempo passa, più le ambiguità, le bugie e i segreti si accumulano.

La Top 10 completa delle serie tv più viste su Disney+:

High Potential Chad Powers Murdaugh: Morte in famiglia Lost Station Girls – Il mostro della stazione Marvel Zombies Only Murders in the Building The Mandalorian The Bear Andor Loki

Le serie tv più viste di RaiPlay

Occhi di gatto

Tra le serie tv internazionali più viste su RaiPlay troviamo Occhi di gatto, il ramake francese con attrici in carne ed ossa dell’iconico anime giapponese. In questa serie le sorelle Chamade, ovvero Tamara, Sylia e Alexia, si ritrovano nel 2024 a Parigi dopo un lungo periodo di separazione. Il padre è scomparso circa 10 anni prima a causa di un grave e misterioso incendio nella sua galleria d’arte e, proprio durante l’incontro delle tre sorelle, un’opera del padre riemerge in una prestigiosa esposizione alla Torre Eiffel. Le tre ragazze decidono quindi di fare gruppo per rubarla e cercare di capire cosa è veramente successo al padre. Il trio si ritrova così inseguito da Quentin Chapuis, capitano della squadra antirapina della polizia francese, ignaro che tra loro si nasconda anche il suo grande amore.

Blanca

A seguire troviamo invece una serie tutta italiana: Blanca, l’amatissima fiction con Maria Chiara Giannetta. La serie, appartenente al genere crime-drama e liberamente tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi, racconta la storia di Blanca Ferrando, consulente della polizia non vedente che lavora al commissariato di San Teodoro. Nonostante la cecità, Blanca ha una straordinaria capacità di percepire dettagli, ascoltare e intuire, abilità che la rendono un prezioso elemento per le indagini. E in tutto questo non può che emergere anche la vita privata della protagonista tra paure, rapporti difficili, misteri e amore.

La Top 10 completa delle serie tv più viste su RaiPlay questa settimana:

Il Paradiso delle Signore Occhi di gatto Blanca Balene – Amiche per sempre Il Commissario Montalbano Un posto al sole DOC Martin Le leggi del cuore La ricetta della felicità Velvet

Le serie tv più viste di Mediaset Infinity

Buongiorno, Mamma!

Sul podio delle serie tv più viste su Mediaset Infinity troviamo Buongiorno, Mamma!. La serie, arrivata ormai alla sua terza stagione, segue la storia della famiglia Borghi: Guido Borghi (interpretato da Raoul Bova) Anna Borghi (Maria Chiara Giannetta) e i loro quattro figli: Francesca, Jacopo, Sole e Michele. La storia viene narrata attraverso continui salti temporali tra passato e presente e, ad un certo punto, l’equilibrio familiare viene messo a dura prova da un dramma: l’arrivo di Agata e la scoperta di segreti del passato, nonché eventi misteriosi legati a persone scomparse.

Viola come il mare

Nella Top 10 troviamo anche Viola come il mare, la serie che vede protagonista Viola Vitale (interpretata da Francesca Chillemi) una giornalista che ha lavorato nel campo della moda e che decide di tornare nella sua città natale: Palermo. Viola ha una condizione particolare: la sinestesia, che le permette di "vedere" le emozioni degli altri sotto forma di colori. Oltre al desiderio personale di ritrovare il padre che non ha mai conosciuto, Viola inizia a lavorare come giornalista per una redazione che si occupa anche di cronaca nera. Questo lavoro la porta a collaborare con l’ispettore capo Francesco Demir (interpretato da Can Yaman) un poliziotto cinico al quale Viola si affeziona molto presto.

La Top 10 completa delle serie tv più viste su Mediaset Infinity questa settimana:

Buongiorno, mamma! Viola come il mare La Signora in giallo Chicago Fire The Equalizer I Simpson House Amore e Vendetta – Zorro I Cesaroni Miami Vice

