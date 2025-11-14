Le 10 serie TV più viste su Netflix, Amazon Prime Video e Disney Plus della settimana dal 10 al 16 novembre Quale serie tv iniziare questa settimana? Ecco la top 10 delle serie tv più viste e amate sulle principali piattaforme streaming (da vedere subito).

Con i cataloghi delle principali piattaforme streaming sempre più affollati, le classifiche settimanali sono ormai il nostro faro nella nebbia per scoprire nuove uscite, revival inattesi e titoli da recuperare subito. Nella settimana dal 10 al 16 novembre 2025, Netflix, Prime Video, Disney+, RaiPlay e Mediaset Infinity hanno offerto un mix irresistibile di emozioni: thriller adrenalinici, drammi famigliari, comedy tutte da ridere, storie vere, nuove produzioni originali e molto di più. Che tu sia alla ricerca della prossima serie da divorare o abbia semplicemente curiosità di sapere cosa guardano ‘gli altri’, sei nel posto giusto. Ecco le 10 serie TV più viste della settimana.

Le serie tv più viste su Netflix

Mrs Playmen

Tra le new entry di Netflix troviamo la serie italiana Mrs Playmen che vede protagonista l’attrice Carolina Crescentini. Ambientata nella Roma dei primi anni ’70, la serie segue la storia di Adelina Tattilo, cattolica devota, madre e moglie in un contesto profondamente conservatore, che si trova improvvisamente al timone della rivista erotica italiana Playmen quando il marito scompare lasciando debiti e una redazione in crisi. Adelina decide di non arrendersi: trasforma il mensile, fino ad allora allineato ai tabù del tempo, in un progetto editoriale audace, che intreccia nudo elegante, dibattito su desiderio, corpo e diritti delle donne, e intellettuali che sfidano le convenzioni sociali.

The Great

Nella top 10 della settimana troviamo anche The Great con Elle Fanning, una serie ambientata nella Russia del XVIII secolo che segue la storia della giovane e idealista principessa tedesca Caterina La Grande, arrivata a corte come sposa dell’imponente (e crudele) imperatore Pietro III di Russia con la speranza di una vita d’amore e splendore. Ma una volta a corte scopre una realtà corrotta, violenta e oppressiva: il regno è guidato dalla tirannia, le donne sono ignorate, il potere viene esercitato senza scrupoli. Decisa a trasformare quel mondo, Caterina unisce le forze con alleati segreti e architetta una rivoluzione personale, politica e culturale.

La Top 10 completa delle serie tv più viste su Netflix questa settimana:

Il Mostro Mrs Playmen Mercoledì The Witcher Monster – La storia di Ed Gein The Great The Beast in me Terrazza Sentimento Respira Nobody Wants This

Le serie tv più viste su Amazon Prime Video

Hazbin Hotel

Su Prime Video, grande ritorno al primo posto della top 10 per la serie animata Hazbin Hotel che, ambientata in un inferno vivace e surreale, segue la storia di Charlie Morningstar, principessa dell’Inferno, dal sogno apparentemente folle: aprire un hotel per dare ai demoni l’opportunità di redimersi e magari terminare con un ‘check-out’ dal suo regno verso il Paradiso. Ad affiancarla ci sono la sua partner fedele Vaggie e il primo "ospite" della struttura, l’imprevedibile demone Angel Dust, insieme ad altri personaggi dal passato tormentato.

Tatsuki Fujimoto 17-26

Tra le new entry di Prime Video troviamo invece la serie Tatsuki Fujimoto 17-26, un’antologia animata composta da otto episodi indipendenti, ciascuno dei quali adatta una storia breve creata da Tatsuki Fujimoto quando aveva tra i 17 e i 26 anni. Le storie spaziano da scenari post-apocalittici, a drammi adolescenziali e fantasie soprannaturali, affrontando temi come l’identità, il desiderio, la violenza e il cambiamento.

La Top 10 completa delle serie tv più viste su Prime Video questa settimana:

Hazbin Hotel Maxton Hall – Il mondo tra noi The Traitors Italia Harlan Coben’s Lazarus The summer I turned pretty RIP – Roast in Peace The Blacklist Generazione V The Girlfriend Tatsuki Fujimoto 17-26

Le serie tv più viste su Disney+

The Manipulated

Passando a Disney+ troviamo la nuova serie The Manipulated. La vita di Park Tae‑jung è totalmente sconvolta quando viene ingiustamente accusato di un crimine orrendo e finisce in prigione. Mentre tenta di capire cosa sia realmente accaduto, scopre che dietro la sua rovina si nasconde Ahn Yo‑han, un "burattinaio" spietato che ha manipolato eventi, persone e prove a suo piacimento. Determinato a riprendere in mano la propria vita e ottenere giustizia, Tae-jung si imbarca in un percorso oscuro fatto di inganni, corruzione, potere e lotta interiore.

Fuoco e Acqua: Making of dei film di Avatar

Ecco una serie che gli amanti della saga di Avatar non possono proprio perdere. Parliamo di Fuoco e Acqua: Making of dei film di Avatar, la serie-documentario, in due puntate, che offre uno sguardo esclusivo sul dietro le quinte dell’incredibile saga di James Cameron. Un progetto che segue il cast e la troupe in location diverse tra cui Manhattan Beach, San Pedro, Shasta Lake, le Isole del Canale, Bahamas, Hawaii e Nuova Zelanda, e che mostra il processo tecnico di riprese subacquee: dalla tecnologia di motion-capture in acqua, all’addestramento in apnea in una vasca da 2.500.000 litri.

La Top 10 completa delle serie tv più viste su Disney+:

All’s Fair High Potential The Manipulated Only Murders in the Building Chad Powers Murdaugh – Morte in famiglia Alien – Pianeta Terra The Bear Fuoco e Acqua: Making of dei film di Avatar The Office

Le serie tv più viste di RaiPlay

S.W.A.T.

Su RaiPlay tra le serie tv più viste troviamo S.W.A.T. la cui storia è incentrata su Daniel "Hondo" Harrelson, un ex marine diventato sergente della squadra tattica d’élite della polizia di Los Angeles. Diviso tra la lealtà verso la comunità in cui è cresciuto e il dovere verso i suoi colleghi "in blu", Hondo guida l’unità S.W.A.T. in missioni ad alta tensione: rapimenti, attentati, operazioni sotto copertura.

Il Commissario Ricciardi

Nella top 10 di RaiPlay troviamo anche la serie Il Commissario Ricciardi, che vede protagonista l’amatissimo Lino Guanciale. Ambientata nella Napoli degli anni ’30, in pieno regime fascista, la serie segue il giovane commissario di polizia Luigi Alfredo Ricciardi della Regia Questura, dotato di un dono inquietante: riesce a vedere i fantasmi delle persone morte in modo violento e ad ascoltare il loro ultimo pensiero. La sua maledizione lo ha reso solitario e tormentato: pur braccando assassini e risolvendo delitti complessi nei vicoli di Napoli, Ricciardi fatica a concedersi affetti e una vita normale.

La Top 10 completa delle serie tv più viste su RaiPlay questa settimana:

S.W.A.T. Il Paradiso delle Signore Goldrake Il Commissario Ricciardi Wild Cards Un posto al sole Doc Martin Màkari Le leggi del cuore Il Commissario Montalbano

Le serie tv più viste di Mediaset Infinity

I Simpson

Nei posti più alti della classifica settimanale di Mediaset Infinity ritroviamo I Simpson, la serie cult animata creata da Matt Groening, ambientata nella cittadina americana di Springfield, microcosmo ironico e surreale della società contemporanea. La storia ruota attorno alla famiglia Simpson: Homer, il padre pasticcione e impulsivo impiegato alla centrale nucleare; Marge, la madre paziente e premurosa; Bart, il figlio ribelle e combinaguai; Lisa, la sorella geniale e idealista e la piccola Maggie, che parla solo col suo ciuccio.

La notte nel cuore

Nella top 10 troviamo anche l’amatissima soap turca La notte nel cuore, ambientata nella suggestiva regione della Cappadocia. Questa serie ruota attorno a Sumru Şansalan, che da giovane madre abbandona i suoi due gemelli, Nuh Çakırca e Melek Çakırca, per rifarsi una vita sposandosi con un uomo d’affari facoltoso, Samet Şansalan. Anni dopo, i gemelli scoprono la verità sulla loro origine e partono per la villa della famiglia Şansalan, pronti a reclamare i propri diritti e a fare i conti con segreti, rancori e nuove alleanze.

La Top 10 completa delle serie tv più viste su Mediaset Infinity questa settimana:

I Simpson Segreti di famiglia FBI: Most Wanted Innocence Brilliant Minds NCIS Another Love Colombo La notte nel cuore Chicago Fire

