Le 10 serie TV più viste su Netflix, Amazon Prime Video e Disney Plus della settimana dal 17 al 23 novembre Serie tv, il formato ideale per appassionarsi a racconti, universi complessi e personaggi da seguire episodio dopo episodio. Ecco quelle che non puoi perdere.

Negli ultimi anni gli italiani hanno sviluppato una vera e propria dipendenza dalle serie TV, trasformando la loro visione in un rito, spesso serale, ormai irrinunciabile. E anche questa settimana, dal 17 al 23 novembre 2025, ne è la prova più evidente: Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, RaiPlay e Mediaset Infinity macinano numeri da record, segno che il pubblico predilige il formato seriale più di qualunque altro. Dalle novità che bruciano le classifiche in pochi giorni ai titoli che resistono grazie al passaparola, il trend è chiaro: le serie sono ormai il cuore pulsante del consumo televisivo italiano. Ecco allora le 10 serie tv più viste della settimana sulle principali piattaforme streaming.

Le serie tv più viste su Netflix

Homeland

Nella top 10 di Netflix troviamo la new entry Homeland, la serie che segue la storia di Carrie Mathison, brillante ma imprevedibile agente della CIA affetta da disturbo bipolare, convinta che il sergente dei marine Nicholas Brody, liberato dopo otto anni di prigionia in Medio Oriente, sia in realtà una minaccia per gli Stati Uniti. Mentre Carrie lotta per mantenere l’equilibrio tra il suo instabile stato psicologico e il lavoro nell’intelligence, si sviluppa intorno a lei un intricato gioco di inganni, terrorismo, spionaggio e doppi giochi.

Stranger Things

Grande ritorno per Stranger Things, la serie cult di Netflix arrivata ormai alla sua quinta e attesissima stagione. Si tratta di una serie di fantascienza e horror ambientata negli anni ’80 nella cittadina immaginaria di Hawkins, Indiana. Tutto ha inizio quando il giovane Will Byers scompare misteriosamente, scatenando una catena di eventi che coinvolge i suoi amici Mike, Lucas, Dustin e una ragazzina sfuggita a esperimenti segreti: Eleven, dotata di poteri telecinetici. Mentre cercano di salvare Will, il gruppo scopre un’altra dimensione chiamata "Upside Down", un mondo parallelo inquietante e infestato da creature oscure. Nel corso delle stagioni, i ragazzi e gli adulti di Hawkins si trovano ad affrontare minacce sempre più straordinarie.

La Top 10 completa delle serie tv più viste su Netflix questa settimana:

Terrazza Sentimento Mrs Playmen Il Mostro Homeland Mercoledì The Witcher Stranger Things Monster – La storia di Ed Gein The Beast in me Non stare a guardare

Le serie tv più viste su Amazon Prime Video

The Mighty Nein

Su Prime Video, questa settimana entra in classifica la serie animata fantasy The Mighty Nein. La trama, ambientata nel magico mondo di Exandria, ruota attorno a un gruppo di emarginati, criminali, reietti, avventurieri dalle vite tormentate, costretti a unirsi quando un potente artefatto arcano chiamato "The Beacon" finisce nelle mani sbagliate. Questo oggetto ha il potere di rimodellare la realtà, e la posta in gioco è altissima: se non riusciranno a fermare chi lo controlla, l’equilibrio del loro continente sarà in grave in pericolo.

Malice

Tra le nuove proposte troviamo anche Malice, una serie thriller psicologica in sei episodi in cui Adam Healey (Jack Whitehall), un tutor affascinante e apparentemente devoto, si insinua nella vita della ricca famiglia Tanner. Durante una vacanza in Grecia, la tata della famiglia si ammala e Adam coglie l’occasione per guadagnarsi la loro fiducia, ma sotto la sua facciata premurosa si nasconde un piano ben più oscuro. Il suo vero obiettivo? Una vendetta calcolata contro Jamie Tanner (David Duchovny) e la sua famiglia, fatta di manipolazione, segreti e tensioni sempre più pericolose.

La Top 10 completa delle serie tv più viste su Prime Video questa settimana:

Hazbin Hotel Maxton Hall – Il mondo tra noi The Traitors Italia Harlan Coben’s Lazarus The Mighty Nein The summer I turned pretty Malice RIP – Roast in Peace Fallout Generazione V

Le serie tv più viste su Disney+

The Bear

Grande ritorno nella classifica di Disney+ per The Bear, la serie dramedy ambientata nel mondo frenetico della ristorazione. La storia segue Carmen "Carmy" Berzatto, giovane chef di alta cucina che, dopo il suicidio del fratello, torna a Chicago per prendere le redini della modesta paninoteca di famiglia. Abituato a cucine stellate e discipline rigidissime, Carmy si ritrova a confrontarsi con un locale caotico, pieno di debiti, problemi strutturali e un personale allo sbando. Tra stress, dolore irrisolto e il desiderio di onorare la memoria del fratello, il giovane chef tenta di trasformare la paninoteca in un ristorante di livello, mentre la cucina diventa un campo di battaglia emotivo dove esplodono traumi, ambizioni e fragili legami umani.

How I Met Your Mother

Spazio anche all’iconica serie tv How I Met Your Mother, una sitcom brillante e nostalgica raccontata dal punto di vista di Ted Mosby, architetto romantico e inguaribile sognatore che, nel 2030, narra ai suoi figli la lunga storia di come ha conosciuto la loro madre. Attraverso salti temporali, aneddoti assurdi e serate memorabili nel pub di fiducia, seguiamo Ted e il suo gruppo di amici inseparabili: Marshall e Lily, coppia storica dal cuore d’oro; Barney, seduttore seriale dalle trovate improbabili e Robin, giornalista indipendente che sconvolge più volte la vita di Ted.

La Top 10 completa delle serie tv più viste su Disney+:

Only Murders in the Building All’s Fair High Potential The Bear Alien – Pianeta Terra Grey’s Anatomy The Manipulated The Office Chad Powers Murdaugh – Morte in famiglia How I Met Your Mother

Le serie tv più viste di RaiPlay

Wild Cards

Su RaiPlay, sale in classifica la serie comedy poliziesca Wild Cards. Al centro della storia ci sono Cole Ellis, un detective retrocesso che fatica a far tornare alla ribalta la sua carriera, e Max Mitchell, una truffatrice carismatica e decisamente scaltra. Dopo l’arresto di Max, Ellis la coinvolge per risolvere un caso: lei si serve delle sue abilità da truffatrice lui del suo fiuto investigativo. In questo modo, Ellis spera di poter riabilitare il suo nome, mentre Max di evitare il carcere.

Un Professore

Nella top 10 di RaiPlay non può certamente mancare la serie Un Professore, arrivata ormai alla sua terza stagione. Una fiction amatissima che segue la storia di Dante Balestra (Alessandro Gassmann) un professore di filosofia anticonformista che segue con cuore e testa i suoi studenti. Una serie che intreccia lezioni del grande pensiero filosofico con problematiche reali e personali: Dante non è solo un insegnante, ma una guida generazionale e un punto di riferimento per adolescenti in crisi.

La Top 10 completa delle serie tv più viste su RaiPlay questa settimana:

Il Commissario Ricciardi Wild Cards Il Paradiso delle Signore S.W.A.T. Un posto al sole Le leggi del cuore Il Commissario Montalbano Goldrake Un Professore Doc Martin

Le serie tv più viste di Mediaset Infinity

Segreti di famiglia

E come ogni settimana, nella top 10 di Mediaset Infinity non può certo mancare qualche seguitissima soap turca. Questa volta troviamo Segreti di famiglia, una serie che mescola dramma legale e mistero familiare. Al centro della storia ci sono Ilgaz Kaya, un procuratore onesto e determinato che ha ereditato dal padre poliziotto un profondo senso della giustizia, e Ceylin Erguvan, un’abile avvocatessa poco ortodossa e pronta a tutto pur di vincere. Quando il fratello minore di Ilgaz viene coinvolto in un omicidio, Ilgaz si rivolge proprio a Ceylin per difenderlo: lei accetta, anche se i suoi metodi sono controversi, perché crede che solo così si potrà scoprire la verità.

La Brea

Nella top 10 anche la serie televisiva statunitense fantascientifica La Brea. La storia prende il via quando un gigantesco cratere si apre improvvisamente a Los Angeles, inghiottendo persone, veicoli e case intere, separando famiglie e amici. Al centro della vicenda ci sono Eve Harris e il figlio Josh, che si ritrovano intrappolati in un mondo preistorico parallelo, popolato da creature pericolose e da altri sopravvissuti. Mentre cercano di sopravvivere, il gruppo deve fare i conti con la scarsità di risorse, conflitti interni e misteri legati alla natura stessa del cratere. Parallelamente, nel mondo "normale", i familiari e le autorità cercano disperatamente di capire cosa sia successo e come riportare le persone scomparse a casa.

La Top 10 completa delle serie tv più viste su Mediaset Infinity questa settimana:

I Simpson Segreti di famiglia NCIS Innocence Brilliant Minds La Brea FBI: Most Wanted The Mentalist La notte nel cuore Another Love

