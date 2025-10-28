Il Commissario Montalbano, i 10 migliori episodi della serie gialla su RaiPlay Pronto a riscoprire le avventure più emozionanti del Commissario di Vigata? Ecco gli episodi più amati e visti dell’iconica serie che lo vede protagonista.

Dopo oltre vent’anni di messa in onda, la saga del Commissario Montalbano è diventata più di una semplice serie tv. Ad oggi si presenta come un vero e proprio cult della serialità italiana, un tuffo nella Sicilia di Camilleri dove il mare ha il colore della malinconia e ogni caso è un viaggio nell’animo umano. Grazie alla regia di Alberto Sironi e all’interpretazione intensa e carismatica di Luca Zingaretti, il commissario di Vigata rappresenta ormai una figura iconica che, ad ogni replica, regala sempre nuove emozioni. Ecco allora quali sono e dove vedere in streaming i 10 episodi più belli e memorabili della serie, tra misteri, passioni, ombre, segreti e molto di più.

Il Commissario Montalbano, i 10 migliori episodi della serie con Luca Zingaretti

Il ladro di merendine

Il ladro di merendine (1999) è il primo vero episodio della serie, tratto dall’omonimo romanzo di Camilleri, che segna la nascita televisiva di Montalbano. Un ragioniere viene ucciso e il caso si intreccia con quello di una donna tunisina misteriosamente scomparsa. L’indagine porta il commissario a occuparsi del piccolo François, figlio della donna. È qui che il pubblico inizia a scoprire davvero l’animo umano e contraddittorio del commissario, dalla grande empatia e dal forte rigore in egual misura.

La forma dell’acqua

Nell’episodio La forma dell’acqua (2000) in una vecchia fornace viene trovato morto in circostanze imbarazzanti l’ingegner Luparello. Montalbano si ritrova dunque a dover districare una rete di ipocrisie e corruzione per arrivare alla verità. Nel cast spiccano Angelo Russo (Catarella) e Cesare Bocci (Mimì Augello) che nel tempo diventano pilastri storici del commissariato.

Il giro di boa

Ne Il giro di boa (2005) Montalbano, in crisi personale e professionale, scopre un cadavere sulle rive di una spiaggia. È proprio questo l’inizio di un’indagine che tocca il tema dell’immigrazione clandestina e dei traffici nel Mediterraneo. In questo episodio Zingaretti offre una delle sue interpretazioni più intense.

La vampa d’agosto

Nell’episodio intitolato La vampa d’agosto (2008), durante una torrida estate siciliana, Montalbano indaga su un caso di scomparsa che lo porta a scoprire una verità sepolta in una villa sul mare. In questo episodio entra in scena Livia, interpretata da Katharina Böhm, e nel cast troviamo anche la bella e talentuosa Serena Rossi.

Il campo del vasaio

Il campo del vasaio (2011) è un episodio che segna un vero e proprio passaggio generazionale. Un cadavere trovato in una discarica, un misterioso messaggio biblico e una riflessione sul senso del peccato sono gli elementi che lo caratterizzano, con Belen Rodriguez in un cameo inatteso ma efficace, nei panni di una donna enigmatica coinvolta nell’indagine del commissario.

La danza del gabbiano

Nell’episodio La danza del gabbiano (2011) il fidato Mimì Augello scompare misteriosamente, e Montalbano affronta la paura di perdere non solo un amico, ma una parte di sé. L’episodio è un crescendo emotivo che intreccia lealtà, dolore e coraggio. La fotografia notturna e il mare scuro fanno da sfondo a una delle prove più commoventi di Luca Zingaretti e Cesare Bocci.

L’età del dubbio

Con L’età del dubbio (2011) passiamo a un giallo dal sapore romantico, ambientato tra yacht di lusso e misteriose identità. Montalbano conosce una giovane ufficiale della Capitaneria di porto, interpretata da Caterina Vertova, che riaccende in lui un inatteso desiderio di vita e leggerezza. Tra un cadavere trovato in mare e un possibile nuovo amore, l’episodio racconta un Montalbano vulnerabile, sospeso tra passione e inquietudine. Nel cast anche Isabella Ragonese e Ana Caterina Morariu.

Una lama di luce

In Una lama di luce (2013) Montalbano si ritrova ad indagare sulla presunta rapina subita da una donna, ma con alcuni dettagli che lo lasciano alquanto perplesso. La trama, tra truffe e tradimenti, si sviluppa come un noir in uno degli episodi più cinematografici della serie, dal finale veramente sorprendente.

La piramide di fango

Nell’episodio La piramide di fango (2016) nel cantiere della nuova condotta idrica di Vigata viene trovato il corpo senza vita di un uomo. Montalbano inizia ad indagare e, dopo una serie di depistaggi e di bugie, arriva alla verità grazie al suo formidabile intuito. Nel cast anche l’attrice e comica Teresa Mannino.

Come voleva la prassi

In Come voleva la prassi (2017) la scoperta del corpo di una giovane prostituta straniera conduce Montalbano dentro un’inchiesta dolorosa che tocca il tema del traffico di esseri umani. È un episodio che segna la maturità del personaggio: più solo, più riflessivo, ma ancora guidato da un incrollabile senso di giustizia. Zingaretti ci regala un Montalbano profondamente umano, capace di commuoversi come il primo giorno.

Il Commissario Montalbano, la classifica degli episodi più visti (e dove trovarli in streaming)

Ma ovviamente non finisce qui: la saga del Commissario Montalbano che continua a conquistare tutti con le sue trame intricate e un protagonista sempre emozionante, presenta molti altri imperdibili episodi (37 in tutto). Ecco, ad esempio, i 15 episodi più visti di sempre tra quelli già citati e non:

La giostra degli scambi (2018) – 11.386.000 spettatori (45.1%)

Come voleva la prassi (2017) – 11.268.000 spettatori (44.1%)

L’altro capo del filo (2019) – 11.108.000 spettatori (44.9%)

Una faccenda delicata (2016) – 10.862.000 spettatori (39.06%)

Amore (2018) – 10.861.000 spettatori (42.8%)

Una lama di luce (2013) – 10.715.000 spettatori (38.1%)

Un covo di vipere (2017) – 10.674.000 spettatori (40.8%)

Una piramide di fango (2016) – 10.333.0000 spettatori (40.95%)

Una voce di notte (2013) – 10.223.000 spettatori (36.43%)

Il gioco degli specchi (2013) – 9.948.000 spettatori (35.17%)

Gli arancini di Montalbano (2002) – 9.892.000 spettatori (34.44%)

Il gatto e il cardellino (2002) – 9.795.000 spettatori (32.83%)

Il sorriso di Angelica (2013) – 9.630.000 spettatori (34.2%)

Il campo del vasaio (2011) – 9.561.000 spettatori (32.61%)

Il senso del tatto (2002) – 9.352.000 spettatori (33.52%)

Tutti gli episodi de Il Commissario Montalbano sono disponibili gratuitamente per la visione in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

