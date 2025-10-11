I 10 film più visti in streaming della settimana dal 6 al 12 ottobre 2025: ce n'è per tutti i gusti I film più visti questa settimana sui maggiori servizi di streaming: qualche consiglio per passare una serata quando non sapete cosa vedere

Rieccoci nuovamente con la rubrica che vi aiuta a navigare nell’immenso mare di contenuti delle varie piattaforme streaming. Non sapete cosa guardare stasera? Non c’è problema, ci pensiamo noi con la lista dei migliori film disponibili su Netflix, Disney+, Prime Video, RaiPlay e Mediaset Infinity. Come sempre prenderemo i primi 2 per ognuno, indicando però anche il resto della top 5. Ovviamente si tratta di un elenco soggetto alla variabilità delle visualizzazioni e potrebbe cambiare.

I film più visti su Netflix

Aquaman – Il regno perduto (2023)

Sequel di Aquaman del 2018, vede nuovamente Jason Momoa nei panni dell’omonimo supereroe, ora costretto a dividere il proprio tempo tra l’essere padre e i compiti di re di Atlantide. Se nel primo caso le cose vanno bene, col figlioletto che già mostra di aver eredità alcuni poteri del genitore, tanto non si può dire del resto. Un consiglio formato da xenofobi e protezionisti blocca tutte le riforme di Arthur, impedendo che la popolazione di Atlantide collabori col mondo di superficie per fermare il surriscaldamento globale. A peggiorare la situazione, fa la sua comparsa l’arcinemico di Aquaman, Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II), intenzionato a usare il leggendario Oricalco per soggiogare i mari tanto quanto le terre emerse. James Wan propone un film derivativo e che si poggia sul carisma di Jason Momoa, ma che alla fine risulta manchevole in ogni altro aspetto, dalla trama alla CGI.

Caramelo (2025)

Pedro (Rafael Vitti) è un promettente chef, la cui vita viene sconvolta da un’inaspettata quanto drammatica diagnosi. Disperato e senza più una direzione, Pedro ritrova la gioia grazie a un fedele amico a quattro zampe, un meticcio color caramello (che dà il titolo al film) col quale stringe una grande amicizia. I due partiranno per una grande avventura, un viaggio emozionante e straordinario in cui incontreranno nuovi amici e supereranno ostacoli incredibili. Diego Freitas, con dolcezza e umorismo, ci racconta come, anche nei momenti più difficili, sia possibile ritrovare il senso della vita e il sorriso grazie all’affetto incondizionato di chi capisce tutto pur senza parlare.

Aquaman – Il regno perduto (2023) Caramelo (2025) French Lover (2025) Io sono tu (2013) K-Pop Demon Hunters (2025)

I film più visti su Disney+

Elio (2025)

l giovane Elio (Yonas Kribeab), orfano fin da piccolo e affidato alle cure di sua zia Olga (Zoe Saldana), è un grande appassionato di spazio e sogna da anni di incontrare un alieno. La difficoltà che trova nel relazionarsi con gli altri lo porta persino a tentare di mettersi in contatto con le stelle, sperando di essere rapito. Dopo aver combinato un disastro nell’agenzia spaziale in cui lavora la zia, Elio viene mandato in un campeggio militare, dove il suo sogno diventa realtà quando la sede del Comuniverso, un’istituzione galattica che vede collaborare vari pianeti, arriva vicino alla Terra e lo rapisce. Per quanto sia un’opera minore della Pixar sia dal punto di vista visivo che da quello della narrazione, non manca di qualche interessante spunto tematico.

Thunderbolts* (2025)

Uno scalcinato gruppo di antieroi, formato dal secondo Captain America, John Walker, l’ex Soldato d’Inverno, Bucky Barnes, Red Guardian e Spettro e guidato a Yelena Belova, sorella della Vedova Nera Natasha Romanoff, si unisce per impedire a un esperimento fuori controllo di seminare morte e distruzione a Manhattan. Costretti anche a confrontarsi con il loro doloroso passato, dovranno decidere se abbracciare il loro destino da eroi oppure sgretolarsi sotto il peso della responsabilità. Diretto da Jake Schreir, riporta parzialmente sulla retta via il Marvel Cinematic Universe, offrendo una storia interessante e che affronta temi non banali come la depressione e il suicidio.

Elio (2025) Thunderbolts* (2025) Casper (1995) L’era glaciale (2002) Il diavolo veste Prada (2006)

I film più visti su Prime Video

Ballerina (2025)

Un gruppo armato e composto da individui recanti uno strano marchio sul polso attacca la casa in cui vivono la piccola Eve (Ana De Armas) e suo padre. Scampata per miracolo grazie all’estremo sacrificio dell’uomo, la bambina viene presa sotto l’ala protettiva della Ruska Roma. Addestrata a diventare una pericolosa sicaria, la donna è pronta a prendersi il suo posto nel mondo come Kikimora, figura leggendaria del folklore slavo e assassina di punta del clan. In una delle sue missioni, però, Eve si imbatte nuovamente nel misterioso simbolo, e decide di partire per trovare la propria vendetta. Nel tentativo di riproporre la magia di John Wick senza Keanu Reeves riuscendoci solo parzialmente, Len Wiseman amplia la lore dell’universo creato da Chad Stahelski.

Muori di lei (2025)

Stefano Sardo dirige Riccardo Scamarcio e Maria Chiara Giannetta in un dramma ambientato a Roma durante il periodo del lockdown del 2020. Luca (Scamarcio) si ritrova da solo a casa quando la moglie Sara (Giannetta), medico, viene richiamata in ospedale per l’emergenza. Favorito dalle continue assenze della moglie, l’attenzione di Luca si rivolge alla vicina di casa, Amanda (Mariela Garriga), con la quale intreccia un’appassionata relazione. Muori di lei cammina sul filo della pellicola erotica ma senza valicare mai veramente il confine, puntando la lente d’ingrandimento più sul desiderio.

Ballerina (2025) Muori di lei (2025) Due single a nozze (2005) Harry ti presento Sally (1990) Scuola di nudisti (1972)

I film più visti su RaiPlay

The Mauritanian (2019)

La storia vera di Mohamedou Ould Slahi (Tahar Rahim), tratta dalle memorie, arrestato nel 2002 in Mauritania e trasferito nella prigione di Guantanamo Bay perché sospettato di aver contribuito agli attentati alle Torri Gemelle dell’11 settembre. Sarà l’inizio di uno spaventoso calvario per Slahi, interrogato e torturato per anni nelle buie celle della base navale americana a Cuba nonostante l’assenza totale di prove a suo carico. L’avvocato Nancy Hollander (Jodie Foster) accetterà il suo caso, mentre dalla parte dell’accusa siederà il tenente colonnello Stuart Couch (Benedict Cumberbatch), in cerca di giustizia dopo aver perso un amico nell’attentato. Per quanto ci provi, The Mauritanian non riesce a ricostruire con efficacia la drammatica storia di Slahi, nonostante un cast di assoluto livello.

Roma Blues (2023)

In una Roma torrida inondata da rifiuti e monopattini elettrici, Al (Francesco Gheghi) è un sognatore seriale che sente di essere destinato al successo. Dopo aver assistito, senza poter fare nulla, allo sgretolamento della rock band, in cui riponeva tutte le speranze, il destino gli apre un’altra porta: il ritrovamento di un cellulare su cui sono contenute le prove di un delitto. Deciso a sfruttare le proprie conoscenze del noir, Al si getta a capofitto nella risoluzione del caso. Grazie a un’app di incontri, appena cominciate le indagini fa la conoscenza di Betty (Mikaela Neaze Silva), una giovane outsider amante dell’avventura. Entrambi alla ricerca di un posto nel mondo, i addentrano in un mistero che presto si rivelerà oltre la loro portata.

The Mauritanian (2019) Roma Blues (2023) Of dogs and men (2024) The Deep Dark (2023) Parasite (2019)

I film più visti su Mediaset Infinity

Retribution (2023)

Matt Turner (Liam Neeson), burbero broker navigato dell’alta finanza, vive a Berlino con la moglie e i due figli. Un giorno si trova a doverli accompagnare a scuola, ma il ritrovamento di un cellulare sul sedile posteriore fa scattare un sadico gioco al gatto col topo. Se Matt non farà tutto ciò che la voce al telefono gli ordina, una bomba piazzata sotto il suo sedile e innescata da un dispositivo a pressione farà saltare in aria lui e i bambini. Nimród Antal dirige il secondo remake, dopo quello tedesco, della pellicola spagnola El Desconocido.

I Mercenari 3 (2014)

Un incidente nell’inossidabile squadra di mercenari guidata da Barney Ross (Sylvester Stallone), in cui uno dei suoi storici compagni rischia la vita, lo spinge a fare qualcosa che mai avrebbe pensato: mettere insieme un altro team, fatto di giovani a cui non è legato da un’amicizia di lunga data. Liberarsi dei compagni di tutta una vita, però, non è semplice come Ross pensa. Patrick Hughes guida la terza iterazione del franchise che ha cercato in tutti i modi di tenere vivo il mito dei film d’azione anni 80, tra esplosioni e stunt dal vero.

Retribution (2023) I Mercenari 3 (2014) Uncharted (2022) Attrazione pericolosa (1993) Sedotta da uno sconosciuto (2017)

