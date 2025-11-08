I 10 film più visti in streaming su Netflix, Amazon Prime Video e Disney Plus della settimana dal 3 al 9 novembre I film più visti questa settimana sui maggiori servizi di streaming: qualche consiglio per passare una serata quando non sapete cosa vedere

Ben ritrovati per il solito appuntamento settimanale con la rubrica che vi dà una mano a districarvi nell’oceano di contenuti delle varie piattaforme streaming. Siete indecisi su cosa guardare stasera? Non c’è problema, ci pensiamo noi con la lista dei 10 film più visti in streaming disponibili su Netflix, Disney+, Prime Video, RaiPlay e Mediaset Infinity. Come sempre, vi parleremo nel dettaglio dei primi due film per ognuno, indicando però anche il resto della top 5. Si tratta come sempre di un elenco soggetto alla variabilità delle visualizzazioni e che potrebbe quindi cambiare.

I film più visti su Netflix

Mia (2023)

Edoardo Leo, Milena Mancini e Greta Gasbarri sotto la direzione di Ivano De Matteo. Mia (Gasbarri) è un’adolescente alle prese con un amore malato e tossico. Sergio (Leo), padre premuroso che non si dà pace nel vederla infelice, sopraffatto dalla disperazione medita vendetta. De Matteo torna a indagare il rapporto tra padre e figlia, ponendo la lente d’ingrandimento sull’imprevedibilità dell’adolescenza e sull’impotenza dei genitori in questa delicatissima fase.

A house of Dynamite (2025)

Ultima fatica della regista premio Oscar Kathryn Bigelow, con Idris Elba, Rebecca Ferguson e Jared Harris. I centri di controllo americani intercettano un missile nucleare in traiettoria suborbitale. L’Ente generale per la gestione delle emergenze, dopo aver smentito che si tratti dell’ennesimo falso allarme, conferma il lancio ostile, e che il missile impatterà sugli Stati Uniti entro una ventina di minuti. Ha così inizio una disperata corsa contro il tempo per neutralizzarlo, coinvolgendo lo Studio Ovale, il Segretario della Difesa, il Presidente e tutto il personale strategico e militare del governo americano. Bigelow ritorna in grandissima forma con un thriller adrenalinico dal grandissimo cast.

Mia (2023) A house of Dynamite (2025) La Ballata di un piccolo giocatore (2025) The Fall Guy (2024) Sotto le luci di Natale (2024)

I film più visti su Disney+

Coco (2017)

Miguel ha 12 anni e sogna di diventare un musicista, ma nella sua famiglia la musica è bandita da quando, la trisavola Imelda fu abbandonata dal marito chitarrista e lasciata sola a crescere la piccola Coco, adesso anziana e inferma bisnonna di Miguel. Stanco di sottostare a quello stringente divieto, però, il Giorno dei Morti ruba una chitarra da una tomba e si ritrova a passare magicamente il ponte tra il mondo dei vivi e quello delle anime. La Pixar si avventura in un territorio fino a quel momento inesplorato, offrendo una fiaba in grado di toccare le corde del cuore come una melodiosa chitarra.

Zootropolis (2016)

Nel mondo degli animali i predatori vivono in armonia con gli erbivori. Judy, in questo nuovo contesto, è una coniglietta che sogna di diventare agente di polizia. Nick è una volpe che vive di espedienti nella capitale, Zootropolis, dove Judy, dopo un estenuante training in accademia, approda come ausiliaria del traffico. Inaspettatamente, toccherà a loro due risolvere un mistero legato alla scomparsa di 14 animali e che potrebbe mettere a repentaglio la pace in città. Disney analizza l’uso della paura come strumento di governo declinandola in salsa "pelosetta".

Coco (2017) Zootropolis (2016) Nightmare Before Christmas (1993) Ratatouille (2007) Pirati dei Caraibi – La maledizione della Prima Luna (2003)

I film più visti su Amazon Prime Video

Red Flags (2024)

Tess, alle prese con un anno sabbatico, si invaghisce del misterioso e affascinante Fender. I due si incontrano nell’hotel in cui lei lavora come receptionist e lui pernotta, venendo colpiti dal classico colpo di fulmine. Accecati dall’amore, entrambi finiscono per ignorare tutti i segnali che presagiscono una relazione turbolenta e potenzialmente tossica. La sceneggiatura non brilla certamente per originalità né per profondità, limitandosi a percorrere sentieri già battuti dal romance contemporaneo.

È colpa nostra? (2024)

La storia d’amore impossibile tra Nick e Noah giunge alla sua conclusione. Sono passati quattro anni dal precedente film ed entrambi sono andati avanti con le loro vite. Lei ha appena dato il via alla propria carriera, lui ha preso le redini dell’impero imprenditoriale del nonno. Tutti e due si sono imbarcati in nuove relazioni sentimentali. Strade che sembrano destinate a non incontrarsi più invece, si incrociano nuovamente e basta un momento per far scattare nuovamente la scintilla. Il finale della trilogia iniziato con È colpa mia? e proseguito con È colpa tua? delude, con una storia confusa e sin troppo inverosimile.

Red Flags (2024) È colpa nostra? (2024) Boneyard – Il caso oscuro (2024) Panama (2025) Terrifier 3 (2024)

I film più visti su RaiPlay

Assassinio a Venezia (2023)

Ultimo capitolo della saga cinematografico dell’Hercule Poirot interpretato da Kenneth Branagh. 1947, il celebre investigatore si è ritirato in pensione a Venezia. La sua vecchia amica Ariadne Oliver, scrittrice di gialli, non crede al suo esilio volontario e lo invita a una seduta spiritica la Notte di Halloween nel palazzo della cantante d’opera Rowena Drake. Ovviamente la serata si arricchisce di un omicidio e Poirot sarà chiamato a risolvere il mistero. Branagh e lo sceneggiatore Michael Green adattano una storia di fantasmi e spiriti, permettendosi una virata verso il genere dell’horror.

Gli ultimi fuorilegge (2019)

Un gruppo di fuorilegge guidato da Dutch Albert (John Cusack) prende in ostaggio una pacifica cittadina della frontiera americana. Patrick Tate (Emile Hirsch), impresario di pompe funebri irlandese, ne trae vantaggio personale e per i propri affari. Ma quando sarà la sua stessa famiglia, composta da una moglie e due bambini, a essere messa in pericolo, imbraccerà le armi per proteggere chi ama. Western anomalo, in cui la tensione rimane alta pur senza colpi di scena.

Assassinio a Venezia (2023) Gli ultimi fuorilegge (2019) Dogman (2023) La Macchinazione (2016) Bis Repetita (2024)

I film più visti su Mediaset Infinity

Land of Bad (2024)

Una squadra della Delta Force viene inviata nelle Filippine per recuperare una risorsa della CIA tenuta in ostaggio dai terroristi. Nella squadra gli esperti soldati Sugar, Abel e Bishop, insieme alla nuova recluta, Kinney, alla sua prima missione. Su di loro veglia il capitano Eddie "Reaper" Grimm, che dal centro di comando di Las Vegas pilota un drone pronto a far fuoco per proteggere la squadra. Un errore di Kinney, però, complica la missione esponendo sé e i compagni al fuoco nemico e costringendoli a una improvvida fuga in mezzo alla giungla. Russell Crowe in sala di comando per un thriller al cardiopalma con Liam Hemsworth, sebbene forse troppo aderente ai cliché di genere.

It – Capitolo Uno (2017)

Derry, 1988. Il piccolo Georgie esce di casa durante un temporale per far viaggiare sull’acqua la barchetta fattagli dal fratello Billy, costretto a letto dall’influenza. Il bimbo insegue la navicella finita in un tombino, dentro cui si nasconde un misterioso clown, poi sparisce misteriosamente. Giugno 1989: nella cittadina vige uno stringente coprifuoco per via delle numerose sparizioni di persone, soprattutto bambini. Andy Muschietti adatta la prima parte del famoso romanzo di Stephen King, affidandosi a un cast di giovanissimi interpreti.

Land of Bad (2024) It – Capitolo Uno (2017) Un uomo tranquillo (2019) Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo – Il ladro di fulmini (2010) Dead Man Down (2013)

