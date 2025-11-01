I 10 film più visti in streaming su Netflix, Prime Video e Disney+ della settimana dal 27 ottobre al 2 novembre I film più visti questa settimana sui maggiori servizi di streaming: qualche consiglio per passare una serata quando non sapete cosa vedere

Rieccoci col consueto appuntamento settimanale con la rubrica che vi dà una mano a districarvi nell’oceano di contenuti delle varie piattaforme streaming. Siete indecisi su cosa guardare stasera? Non c’è problema, ci pensiamo noi con la lista dei 10 film più visti in streaming disponibili su Netflix, Disney+, Prime Video, RaiPlay e Mediaset Infinity. Come sempre, vi parleremo nel dettaglio dei primi due film per ognuno, indicando però anche il resto della top 5. Si tratta come sempre di un elenco soggetto alla variabilità delle visualizzazioni e che potrebbe quindi cambiare.

I film più visti su Netflix

A house of dynamite (2025)

Ultima fatica della regista premio Oscar Kathryn Bigelow, con Idris Elba, Rebecca Ferguson e Jared Harris. I centri di controllo americani intercettano un missile nucleare in traiettoria suborbitale. L’Ente generale per la gestione delle emergenze, dopo aver smentito che si tratti dell’ennesimo falso allarme, conferma il lancio ostile, e che il missile impatterà sugli Stati Uniti entro una ventina di minuti. Ha così inizio una disperata corsa contro il tempo per neutralizzarlo, coinvolgendo lo Studio Ovale, il Segretario della Difesa, il Presidente e tutto il personale strategico e militare del governo americano. Bigelow ritorna in grandissima forma con un thriller adrenalinico dal grandissimo cast.

Mia (2023)

Edoardo Leo, Milena Mancini e Greta Gasbarri sotto la direzione di Ivano De Matteo. Mia (Gasbarri) è un’adolescente alle prese con un amore malato e tossico. Sergio (Leo), padre premuroso che non si dà pace nel vederla infelice, sopraffatto dalla disperazione medita vendetta. De Matteo torna a indagare il rapporto tra padre e figlia, ponendo la lente d’ingrandimento sull’imprevedibilità dell’adolescenza e sull’impotenza dei genitori in questa delicatissima fase.

A House of Dynamite (2025) Mia (2023) La ballata di un piccolo giocatore (2025) Aileen: Storia di una serial killer (2025) Tutti tranne te (2023)

I film più visti su Disney+

Nightmare Before Christmas (1993)

Tim Burton presenta una fiaba natalizia a tinte halloweenesche. Jack Skeletron, e del decadente mondo di Halloween, è stanco di urla e paura. Mentre i mostri riemergono dalle loro bare per terrorizzare il mondo, lui cade in una profonda crisi personale. Alla ricerca di una realtà diversa dalla sua, sempre uguale a se stessa, si perde in una foresta, dove trova la porta per il Mondo del Natale. Ciò lo porta a una realizzazione: vuole sostituirsi a Babbo Natale e gestire i preparativi della festa più attesa da tutti i bambini. Impronta gotica e stile riconoscibile in un racconto tra realtà opposte.

Ratatouille (2007)

Remy è un piccolo topolino di campagna appassionato di cucina e che sogna la grande capitale gastronomica di Parigi. Dotato di un olfatto straordinario e di un talento naturale per le ricette, ha l’ambizione di diventare uno chef affermato come il suo idolo, Gusteau. Arrivato nel ristorante del suo "maestro", conosce Linguini, un timido sguattero: grazie ai consigli del topo-chef, il ragazzo diventa ben presto famoso e celebrato. Ma le cose non sono semplici come sembrano. Ogni singolo fotogramma è pura magia.

Nightmare Before Christmas (1993) Ratatouille (2007) Hocus Pocus (1993) La notte di Halloween (1952) La sposa cadavere (2005)

I film più visti su Amazon Prime Video

È colpa nostra? (2025)

La storia d’amore impossibile tra Nick e Noah giunge alla sua conclusione. Sono passati quattro anni dal precedente film ed entrambi sono andati avanti con le loro vite. Lei ha appena dato il via alla propria carriera, lui ha preso le redini dell’impero imprenditoriale del nonno. Tutti e due si sono imbarcati in nuove relazioni sentimentali. Strade che sembrano destinate a non incontrarsi più invece, si incrociano nuovamente e basta un momento per far scattare nuovamente la scintilla. Il finale della trilogia iniziato con È colpa mia? e proseguito con È colpa tua? delude, con una storia confusa e sin troppo inverosimile.

Il domani non muore mai (1997)

Pierce Brosnan torna nei panni dell’agente James Bond 007, al fianco di Michelle Yeoh e Jonathan Pryce. La spia inglese più affascinante del mondo deve questa volta sventare i piani di un magnate dei media, intenzionato a far scoppiare la terza guerra mondiale in modo da averne l’esclusiva sul piano dell’informazione. Il suo obiettivo è far esplodere una testata nucleare per accendere il conflitto tra Inghilterra e Cina. Non il capitolo più riuscito della parentesi "brosnaniana" di Bond.

È colpa nostra? (2025) 007 – Il domani non muore mai (1997) French Kiss (1995) 007 – Spectre (2015) 007 – Una cascata di diamanti (1971)

I film più visti su RaiPlay

Dogman (2023)

Luc Besson dirige una favola dark con Caleb Landry Jones nei panni del giovane Douglas, cresciuto nel New Jersey tra le violente angherie del padre e del fratello, che lo tengono prigioniero nella gabbia dei cani da combattimento. Confinato alla sedia a rotelle con il precario uso delle gambe, trova sollievo solo nei suoi adorati cani. Addestrati a rispondere a ogni suo comando, per conto del loro padrone aiutano i bisognosi e rubano nelle case dei ricchi. A distanza di quattro anni da Anna, Besson torna con una pellicola che punta ad accattivarsi il pubblico.

Bis Repetita (2024)

Louise Bourgoin, sotto la guida della regista Emilie Noblet, è Delphine un’insegnante di latino stanca di combattere con i suoi studenti. Per conquistare finalmente la pace nella classe, assegna a tutti una media altissima nella propria materia. Sfortunatamente, non si accorge che così facendo ciò li qualifica a un concorso di latino che si svolge a Napoli. Per completare l’incubo, il nipote della preside viene scelto per accompagnarla.

Dogman (2023) Bis Repetita (2024) L’esorcista del Papa (2023) Everything Everywhere All at Once (2022) La guerra del Tiburtino III (2022)

I film più visti su Mediaset Infinity

Hercules – La leggenda ha inizio (2014)

Diretto da Renny Harlin, Kellan Lutz è il leggendario Hercules. Allo scopo di mettere fine al tirannico regno di Anfitrione, Alcmena mette alla luce Hercules, figlio nientemeno che di Zeus. Cresciuto ignaro dei suoi natali semi-divini, il principe vive un’intensa storia d’amore con Ebe, principessa di Creta, che sarà presto promessa in sposa al fratellastro Ificle, apparentemente, per appianare divergenze politiche tra i due regni. Di conseguenza, l’eroe conoscerà la dannazione dell’esilio. Dopo essersi distinto nell’arte gladiatoria, Hercules farà ritorno a casa, ormai conscio della propria origine, per avere la vendetta che gli spetta. Un film piuttosto piatto, monocorde e senza vibrazioni o scosse.

Jack Reacher – Punto di non ritorno (2016)

Tom Cruise torna nei panni dell’omonimo personaggio di Lee Child, questa volta diretto da Edward Zwick. L’ex maggiore dell’Esercito degli Stati Uniti, ora ramingo assetato di giustizia, accetta un invito a cena da Susan Turner. Arrivato, scopre tuttavia che la donna è stata messa agli arresti e che le accuse a suo carico decisamente non tornano. Indagando, emergono un’oscura verità e una figlia di cui non era a conoscenza. Nonostante la prevedibile trama. Tom Cruise dona grande fisicità a Reacher, distinguendolo nettamente dell’Ethan Hunt di Mission: Impossible.

Hercules – La leggenda ha inizio (2014) Jack Reacher – Punto di non ritorno (2016) La Mummia – La tomba dell’imperatore dragone (2008) The Lodgers (2017) Nurse (2013)

