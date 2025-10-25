I 10 film più visti in streaming su Netflix, Prime e Disney+ della settimana dal 20 al 26 ottobre I film più visti questa settimana sui maggiori servizi di streaming: qualche consiglio per passare una serata quando non sapete cosa vedere

Ben ritrovati con l’appuntamento settimanale con la rubrica che vi dà una mano a districarvi nell’oceano di contenuti delle varie piattaforme streaming. Siete indecisi su cosa guardare stasera? Non c’è problema, ci pensiamo noi con la lista dei 10 film più visti in streaming disponibili su Netflix, Disney+, Prime Video, RaiPlay e Mediaset Infinity. Come sempre, vi parleremo nel dettaglio dei primi due film per ognuno, indicando però anche il resto della top 5. Si tratta come sempre di un elenco soggetto alla variabilità delle visualizzazioni e che potrebbe quindi cambiare.

I film più visti su Netflix

30 notti col mio ex (2025)

Guido Chiesa alla regia, Edoardo Leo nei panni del personaggio principale, Bruno, padre di una figlia adolescente e con un divorzio alle spalle. Proprio l’ex moglie, Terry (Micaela Ramazzotti), ricoverata in un istituto psichiatrico, sta per essere dimessa. Ma per il completo reinserimento sociale deve superare un’ultima prova: trenta giorni da trascorrere con l’ex marito e la figlia nella loro abitazione. Remake di un film spagnolo, è una commedia caratterizzata da alcuni momenti esagerati, ma che si poggia su un cast di attori rodati e di grande esperienza.

The Elixir (2025)

Dall’Indonesia un horror che lega l’ossessione per l’eterna giovinezza con un’epidemia di zombie. Diretto da Kimo Stamboel e scritto insieme ad Agasyah Karim e Khalid Kashogi, si ambienta in un villaggio nei pressi di Yogyakarta. Sadimin (Donny Damara) è il patriarca di una famiglia che gestisce un’azienda di rimedi erboristici, la Wani Waras Herbal. L’uomo, terrorizzato dall’idea di morire di vecchiaia, testa su di sé un rimedio potenzialmente miracoloso per ringiovanire, ma la cosa gli sfugge rapidamente di mano. A combattere l’orda di non morti che si viene a creare ci sono la figlia Kenes (Mikha Tambayong), suo fratello Bambang (Marthino Lio), l’ex marito Rudi (Dimas Anggara), la matrigna Karina (Eva Celia) e il piccolo Raihan (Varen Arianda Calief). The Elixir è la dismostrazione che un determinato tipo di cinema sa ancora scuote, pur senza innovare realmente.

30 giorni col mio ex (2025) The Elixir (2025) Robin Hood (2018) La donna della cabina numero 10 (2025) 27 notti (2025)

I film più visti su Prime Video

È colpa nostra? (2025)

La storia d’amore impossibile tra Nick e Noah giunge alla sua conclusione. Sono passati quattro anni dal precedente film ed entrambi sono andati avanti con le loro vite. Lei ha appena dato il via alla propria carriera, lui ha preso le redini dell’impero imprenditoriale del nonno. Tutti e due si sono imbarcati in nuove relazioni sentimentali. Strade che sembrano destinate a non incontrarsi più invece, si incrociano nuovamente e basta un momento per far scattare nuovamente la scintilla. Il finale della trilogia iniziato con È colpa mia? e proseguito con È colpa tua? delude, con una storia confusa e sin troppo inverosimile.

Weird – La storia di Al Yankovic (2022)

Biopic totalmente folle e sregolato del geniale cantante parodistico Weird Al Yankovic, interpretato da un Daniel Raddcliffe perfetto nel ruolo. Eric Appel, assieme al diretto interessato, mette in piedi una pellicola biografica che fa a Yankovic quello che lui si è sempre divertito a fare in carriera: parodizzare. Quasi nulla di ciò che viene mostrato su schermo è realmente accaduto, a parte le parodie musicali. È tutto sarcasticamente esagerato e sopra le righe che l’epopea personale diventa una versione gonfiata ed extralarge.

È colpa nostra? (2025) Weird – La storia di Al Yankovic (2022) Flaminia (2024) Avanzers – Italian super heroes (2023) È colpa mia? (2023)

I film più visti su Disney+

Elio (2025)

Il giovane Elio (Yonas Kribeab), orfano fin da piccolo e affidato alle cure di sua zia Olga (Zoe Saldana), è un grande appassionato di spazio e sogna da anni di incontrare un alieno. La difficoltà che trova nel relazionarsi con gli altri lo porta persino a tentare di mettersi in contatto con le stelle, sperando di essere rapito. Dopo aver combinato un disastro nell’agenzia spaziale in cui lavora la zia, Elio viene mandato in un campeggio militare, dove il suo sogno diventa realtà quando la sede del Comuniverso, un’istituzione galattica che vede collaborare vari pianeti, arriva vicino alla Terra e lo rapisce. Per quanto sia un’opera minore della Pixar sia dal punto di vista visivo che da quello della narrazione, non manca di qualche interessante spunto tematico.

Thunderbolts* (2025)

Uno scalcinato gruppo di antieroi, formato dal secondo Captain America, John Walker, l’ex Soldato d’Inverno, Bucky Barnes, Red Guardian e Spettro e guidato a Yelena Belova, sorella della Vedova Nera Natasha Romanoff, si unisce per impedire a un esperimento fuori controllo di seminare morte e distruzione a Manhattan. Costretti anche a confrontarsi con il loro doloroso passato, dovranno decidere se abbracciare il loro destino da eroi oppure sgretolarsi sotto il peso della responsabilità. Diretto da Jake Schreir, riporta parzialmente sulla retta via il Marvel Cinematic Universe, offrendo una storia interessante e che affronta temi non banali come la depressione e il suicidio.

Elio (2025) Thunderbolts* (2025) L’era Glaciale (2002) Pirati dei Caraibi – La maledizione della prima Luna (2003) Monsters & Co. (2001)

I film più visti su RaiPlay

Il coraggio di Blanche (2023)

Blanche Renard (Virginie Efira) vive a pochi passi dal mare e cerca l’amore. Pensa di averlo trovato quando nella sua vita arriva Gregoire Lamoureux (Melvil Puopaud), un affascinante perfetto sconosciuto che sembra avere tutto ciò che la donna cerca. Blanche sposa Greg e lascia così la famiglia,una madre affettuosa e una sorella gemella più intraprendente, per il tetto coniugale. Lontana dalla Bretagna e dagli affetti più cari, la sua idea romantica dell’amore si scontra presto con la realtà e un uomo possessivo, che mente e tesse una tela di menzogne e ricatti. Valerie Donzelli offre un dramma psicologico, in cui lirismo e realismo noir si mescolano.

Everything Everywhere All at Once (2022)

Una strepitosa Michelle Yeoh, affiancata da Ke Huy Quan e da Jamie Lee Curtis è protagonista di una commedia delirante e surreale, un viaggio psichedelico attraverso le dimensioni parallele. Evelyn Quan Wang (Yeoh) è una donna di mezza età che arranca tra la gestione di una lavanderia a gettoni quasi fallita e il matrimonio in crisi col marito Waymond (Quan). A complicare ulteriormente le cose ci si mette un’arcigna impiegata dell’ufficio delle entrate, Deirdre Beaubeirdre (Curtis). Il rapporto tra Evelyn e sua figlia Joy, sempre più distanti, finirà per sfaldare il tessuto stesso della realtà. Daniel Kwan e Daniel Scheinert descrivono un multiverso colorato, liminale e sciocco, in cui Evelyn scopre di aver vissuto innumerevoli altre vite.

Il coraggio di Blanche (2023) Everything Everywhere All at Once (2022) A letto con il nemico (1991) Salt (2010) Kanun – La legge del sangue (2022)

I film più visti su Mediaset Infinity

Jack Reacher – La prova decisiva (2012)

Cinque persone, all’apparenza casuali, vengono uccise da un misterioso cecchino sulla banchina di un fiume, mentre conducono la vita di tutti i giorni. Le prove, schiaccianti, portano a un ex militare, un tiratore addestrato. Picchiato selvaggiamente durante l’interrogatorio, fa un solo nome prima di svenire: Jack Reacher. L’avvocato difensore non sa come soddisfare la richiesta, Reacher sembra non esistere, ma ecco che è lui stesso a presentarsi, con una teoria a dir poco spiazzante: il militare è colpevole, ma non di quell’eccidio. Christopher McQuarrie adatta il nono romanzo della saga letteraria di Lee Child con protagonista Jack Reacher, interpretato da uno spericolato, solitario e inverosimilmente divertente Tom Cruise.

Colombiana (2011)

Zoe Saldana è una fredda assassina che uccide su commissione per la compagnia di suo zio. Durante il suo tempo libero fa la vigilante assassina nella speranza di trovare il mafioso responsabile della morte dei suoi genitori a cui ha assistito ancora bambina a Bogotà in Colombia. Olivier Megaton dirige un revenge movie che non offre nulla di nuovo nel panorama, e che vanta una Zoe Saldana che ce la mette tutta ma non è per nulla aiutata da una sceneggiatura banale e derivativa.

Jack Reacher – La prova decisiva (2012) Colombiana (2011) Hereafter (2010) Last Night (2010) Peppermint – L’angelo della vendetta (2018)

