I 10 film più visti in streaming su Netflix, Prime e Disney+ della settimana dal 13 al 19 ottobre 2025 I film più visti questa settimana sui maggiori servizi di streaming: qualche consiglio per passare una serata quando non sapete cosa vedere

Eccoci al consueto appuntamento con la rubrica che vi dà una mano a districarvi nell’oceano di contenuti delle varie piattaforme streaming. Nessuna idea su cosa guardare stasera? Non c’è problema, ci pensiamo noi con la lista dei migliori film disponibili su Netflix, Disney+, Prime Video, RaiPlay e Mediaset Infinity. Ça va sans dire, renderemo i primi 2 per ognuno, indicando però anche il resto della top 5. Si tratta come sempre di un elenco soggetto alla variabilità delle visualizzazioni e che potrebbe quindi cambiare.

I film più visti su Netflix

La donna della cabina numero 10 (2025)

Simon Stone dirige l’adattamento dell’omonimo romanzo scritto da Ruth Ware con Keira Knightley nel ruolo della protagonista, Laura Blacklock. Giornalista d’assalto di grande fama, è chiamata a documentare una crociera di lusso strapiena di vip e personaggi di spicco. Dovrebbe essere un’occasione di rilassamento lontano dall’abituale routine, ma ben presto la permanenza sullo yacht assume contorni oscuri e misteriosi. Una notte, infatti, Laura assiste a un omicidio. Da quel momento, la sicurezza del mondo che la circonda comincia a sgretolarsi. Purtroppo, per quanto ci provi sul serio, La donna della cabina numero 10 non riesce a staccarsi da quell’aura di "già visto".

30 notti con il mio ex (2025)

Guido Chiesa alla regia, Edoardo Leo nei panni del personaggio principale, Bruno, padre di una figlia adolescente e con un divorzio alle spalle. Proprio l’ex moglie, Terry (Micaela Ramazzotti), ricoverata in un istituto psichiatrico, sta per essere dimessa. Ma per il completo reinserimento sociale deve superare un’ultima prova: trenta giorni da trascorrere con l’ex marito e la figlia nella loro abitazione. Remake di un film spagnolo, è una commedia caratterizzata da alcuni momenti esagerati, ma che si poggia su un cast di attori rodati e di grande esperienza.

La donna della cabina numero 10 (2025) 30 notti con il mio ex (2025) Caramelo (2025) Furioza 2 (2025) K-Pop Demon Hunters (2025)

I film più visti su Disney+

Lilo & Stitch (2025)

Remake live action del classico Disney del 2002. L’Esperimento 626, creato dal Dottor Jumba Jukiba (Zach Galifianakis) e giudicato troppo pericoloso, viene condannato alla distruzione, ma riesce a fuggire sulla Terra. Fintosi un cane, riesce a farsi adottare dalla piccola Lilo (Maia Kealoha), una ragazzina delle Hawaii che vive con sua sorella Nani (Sydney Elizabeth Agudong). Lilo e Stitch, il nome che la piccola dà all’esperimento, stringono subito un forte legame, mentre alle calcagna dell’alieno blu viene messo proprio Jumba, coadiuvato dall’Agente Pleakley (Billy Magnussen). Per quanto non esente da difetti, il remake funziona e restituisce in parte la magia del film d’animazione originale.

Thunderbolts* (2025)

Uno scalcinato gruppo di antieroi, formato dal secondo Captain America, John Walker, l’ex Soldato d’Inverno, Bucky Barnes, Red Guardian e Spettro e guidato a Yelena Belova, sorella della Vedova Nera Natasha Romanoff, si unisce per impedire a un esperimento fuori controllo di seminare morte e distruzione a Manhattan. Costretti anche a confrontarsi con il loro doloroso passato, dovranno decidere se abbracciare il loro destino da eroi oppure sgretolarsi sotto il peso della responsabilità. Diretto da Jake Schreir, riporta parzialmente sulla retta via il Marvel Cinematic Universe, offrendo una storia interessante e che affronta temi non banali come la depressione e il suicidio.

Lilo & Stitch (2025) Thunderbolts* (2025) Elio (2025) Tron Legacy (2025) The Balloonist (2025)

I film più visti su Prime Video

È colpa nostra? (2025)

La storia d’amore impossibile tra Nick e Noah giunge alla sua conclusione. Sono passati quattro anni dal precedente film ed entrambi sono andati avanti con le loro vite. Lei ha appena dato il via alla propria carriera, lui ha preso le redini dell’impero imprenditoriale del nonno. Tutti e due si sono imbarcati in nuove relazioni sentimentali. Strade che sembrano destinate a non incontrarsi più invece, si incrociano nuovamente e basta un momento per far scattare nuovamente la scintilla. Il finale della trilogia iniziato con È colpa mia? e proseguito con È colpa tua? delude, con una storia confusa e sin troppo inverosimile.

Boneyard: Il caso oscuro (2024)

Asif Akbar dietro la cinepresa e Mel Gibson nel ruolo del detective protagonista in un film ispirato alla drammatica sequela di omicidi irrisolti avvenuti nel New Mexico nel 2009. Per un caso fortuito, la polizia scopre un vero e proprio cimitero nei pressi di Albuquerque, in New Mexico, con i corpi di ben 11 donne. A indagare sul caso, sotto la coordinazione del capo della polizia Carter (50 Cent), i due detective Young (Nora Zehetner) e Ortega (Brian Van Holt), coadiuvati dall’agente Petrovick (Mel Gibson), profiler dai modi bizzarri. Purtroppo, una sceneggiatura scritta in modo sin troppo confusionario spreca un materiale di partenza potenzialmente esplosivo.

E’ colpa nostra? (2025) Boneyard: Il caso oscuro (2024) È colpa tua? (2024) Play Dirty – Triplo gioco (2025) È colpa mia? (2023)

I film più visti su RaiPlay

I figli degli altri (2022)

Rebecca Zotlowski dirige un dramma familiare in cui brilla Virginie Efira. Rachel (Efira) è una donna solare, che ama il suo lavoro e ha molti affetti. Ha un buon rapporto col suo ex e un nuovo amore nella sua vita, Alì. Quando l’uomo decide di farle conoscere la figlia, Leila, Rachel se ne affeziona subito. Vorrebbe avere un figlio con Alì, ma a quarant’anni le chance di rimanere incinta sono basse. I mesi passano, la configurazione familiare si assesta e Rachel e Leila sono sempre più legate l’una all’altra. Ma all’improvviso Alì non sembra più essere tanto sicuro di quello che vuole. Un drammatico ritratto familiare tratteggiato con estrema delicatezza.

Il Colibrì (2021)

Pierfrancesco Favino e Kasia Smutniak sotto la regia di Francesco Archibugi. Marco Carrera (Favino), medico e padre di famiglia, ha una vita tranquilla e che scorre su binari apparentemente ordinari. Sotto la superficie piatta, però, si nasconde un mare burrascoso. La moglie Marina lo tradisce compulsivamente e lo accusa di avere una relazione con Luisa Lattes, una donna italofrancese conosciuta al mare in gioventù. E non sbaglia, perchè Marco intrattiene con lei da anni un rapporto mai consumato. Completano il quadro famigliare la figlia di Marco e Marina, Adele, il fratello di Marco, Giacomo, il ricordo della sorella Irene morta a 24 anni, e due genitori eternamente conflittuali. Tratto dall’omonimo best seller di Franco Veronesi, non riesce ad adattarne la storia con la medesima potenza comunicativa.

I figli degli altri (2022) Il Colibrì (2021) Il diritto alla felicità (2021) Il discorso del Re (2010) L’ascolto (2025)

I film più visti su Mediaset Infinity

Greenland (2020)

Disaster movie con Gerard Butler e Morena Baccarin, diretto da Ric Roman Waugh. Un ingegnere edile (Butler) in crisi con la moglie (Baccarin) torna a casa per la festa del figlio. Nel frattempo, una cometa si avvicina verso la Terra e l’uomo viene invitato dal Presidente USA a recarsi con la famiglia presso un aeroporto militare. Arrivare sul luogo, però, mente la Florida viene distrutta da un frammento della meteora, sarà un’impresa tutt’altro che facile. Una sorta di Deep Impact che punta il proprio focus sulla famiglia, risultando più stucchevole che spettacolare.

I mercen4ri (2023)

Scott Waugh ripropone le avventure del team di Mercenari guidati dal Barney Ross di Sylvester Stallone. Un commando si infiltra in una struttura militare nucleare eretta da Gheddafi in Libia per rubare ordigni atomici e i loro codici di lancio. Il team di Ross viene inviato per fermarli, ma l’operazione non va a buon fine. Il comando passa così a Gina, la compagna di Christmas (Jason Statham) e a sua volta una mercenaria. Il nuovo obiettivo è fermare i terroristi, che nel frattempo hanno preso possesso di una nave e si stanno dirigendo verso le coste della Russia. Il franchise prova a rinnovarsi, finendo per essere una pallida imitazione di se stesso.

Greenland (2020) I mercen4ri (2023) The Fox (2022) La guerra dei mondi (2005) Shooter(2007)

