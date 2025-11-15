I 10 film più visti in streaming su Netflix, Amazon Prime Video e Disney Plus della settimana dal 10 al 16 novembre I film più visti questa settimana sui maggiori servizi di streaming: qualche consiglio per passare una serata quando non sapete cosa vedere

Rieccoci col consueto appuntamento settimanale con la rubrica che vi dà una mano a districarvi nell’oceano di contenuti delle varie piattaforme streaming. Siete indecisi su cosa guardare stasera? Non c’è problema, ci pensiamo noi con la lista dei 10 film più visti in streaming disponibili su Netflix, Disney Plus, Prime Video, RaiPlay e Mediaset Infinity. Come sempre, vi parleremo nel dettaglio dei primi due film per ognuno, indicando però anche il resto della top 5. Si tratta come sempre di un elenco soggetto alla variabilità delle visualizzazioni e che potrebbe quindi cambiare.

I film più visti su Netflix

Frankenstein (2025)

Guillermo Del Toro regala una nuova lettura della favola gotica scritta da Mary Shelley. Nel cast Oscar Isaac, Jacob Elordi, Christoph Waltz e Mia Goth. Il Dottor Viktor Frankenstein, dopo aver perso l’amata madre in giovane età, è ossessionato dall’idea di sconfiggere la morte. Dopo una controversa lezione da lui tenuta, in cui illustra alcune teorie sul ridare la vita a corpi fatti da cadaveri, viene avvicinato da Henrich Harlander. L’imprenditore gli propone di finanziare la sua ricerca, a patto che possa usare anche per sé i futuri ritrovati. Viktor riesce nell’impresa, ma la Creatura a cui ridà la vita non è quello che si aspettava. Del Toro rilegge l’originale dandogli un afflato differente, molto più concentrato sulla sofferenza del Mostro, interpretato da un ottimo Jacob Elordi.

Buon Natal-Ex! (2025)

Alicia Silverston e Oliver Hudson, diretti da Steve Carr, sono protagonisti di una commedia romantica in cui vestono i panni di una coppia separata. Kate (Silverston) vuole trascorrere un ultimo Natale in famiglia nonostante il divorzio dal marito Everett (Hudson) prima di dover dare l’addio alla vecchia casa, ormai venduta. L’uomo, però, si presenta alla festa con la sua nuova, esuberante fidanzata, costringendo Kate a correre ai ripari con la complicità di alcune amiche e dell’affascinante Chet, sfruttato per fare ingelosire Everett. Una commedia familiare brillante che mette in primo piano come i legami affettivi possano sopravvivere nonostante le avversità e i diversi percorsi della vita intrapresi da ciascuno.

Frankenstein (2025) Buon Natal-Ex! (2025) Mango (2025) The Fall Guy (2024) Il momento di uccidere (1996)

I film più visti su Disney Plus

Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo (2025)

Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis tornano per il sequel di Quel Pazzo Venerdì. A 22 anni di distanza dall’ultima volta, Anna e Tess Coleman sono nuovamente protagoniste di uno scambio di corpi. La differenza è che nello switch verranno coinvolte anche Harper, la figlia quindicenne di Anna, e la figliastra Lily. Un film con un passo tutto suo, ma che nasconde tra le righe la storia della sua protagonista, fatta di caduta e rinascita pop.

I Fantastici Quattro: Gli Inizi (2025)

La Prima Famiglia Marvel entra ufficialmente nell’MCU. Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quin ed Ebon Moss-Bachrach sono Reed Richards, Susan e Johnny Storm e Ben Grimm. Sono ormai quattro anni che il quartetto è stato vittima dell’incidente spaziale che ha donato loro i poteri e sono supereroi affermati. La Terra, una variante retrofuturistica anni 60 di una dimensione alternativa rispetto a quella di Terra-616, conta su di loro per la propria protezione. Ma quando Silver Surfer annuncia il prossimo arrivo di Galactus, il Divoratore di Mondi, i Fantastici 4 si dovranno preparare ad affrontare una sfida mai vista prima. Dopo altri vani tentativi, finalmente un film che ben rappresenta i Fantastici 4 e che inaugura la Fase 6 dell’MCU

Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo (2025) I Fantastici Quattro: Gli Inizi (2025) Il Diavolo veste Prada (2006) Il Grinch (200) Thunderbolts* (2025)

I film più visti su Amazon Prime Video

Playdate (2025)

Esilarante commedia action con Kevin James e Alan Ritchinson. Brian è un contabile che ha perso il lavoro a causa della sua onestà e della scarsa autostima. Bloccato a casa, provvede a Lucas, figliastro della moglie Emily, mentre lei è al lavoro. Mentre i due si trovano al parco, tentando di legare attraverso lo sport, fanno la conoscenza di Jeff e suo figlio CJ. Ma i due non sono affatto ciò che sembrano. Leggero, divertente e pieno di azione e sparatorie.

È colpa nostra? (2024)

La storia d’amore impossibile tra Nick e Noah giunge alla sua conclusione. Sono passati quattro anni dal precedente film ed entrambi sono andati avanti con le loro vite. Lei ha appena dato il via alla propria carriera, lui ha preso le redini dell’impero imprenditoriale del nonno. Tutti e due si sono imbarcati in nuove relazioni sentimentali. Strade che sembrano destinate a non incontrarsi più invece, si incrociano nuovamente e basta un momento per far scattare nuovamente la scintilla. Il finale della trilogia iniziato con È colpa mia? e proseguito con È colpa tua? delude, con una storia confusa e sin troppo inverosimile.

Playdate (2025) È colpa nostra? (2024) Mother’s Instinct (2024) Red Flags (2024) Alla ricerca di Joy (2025)

I film più visti su RaiPlay

La ragazza del mare (2024)

Daisy Ridley è Trudy Ederle, nel film ispirato alla vita della nuotatrice. Da ragazzina è colpita dall’incidente di un traghetto, in cui persero la vita numerose donne restie a buttarsi in acqua perchè non sapevano nuotare. Da allora eccellere nel nuoto diventa una missione. Aiutata dalla sorella Meg, prima rivale e poi principale sostenitrice, si imbarca in un’impresa riuscita a pochissimi atleti, e tutti uomini: attraversare il Canale della Manica a nuoto. La pellicola sfrutta la storia di Trudy Ederle per trasmettere un messaggio di forza, resilienza e determinazione.

Magnifica presenza (2012)

Diretto da Ferzan Ozpetek, Elio Germano è Pietro, un giovane uomo che inforna cornetti di notte e sogna di fare l’attore di giorno. Lasciata la Sicilia e Catania per trasferirsi a Roma, scopre che la casa che ha affittato è abitata da "spiriti", misteriosi inquilini, che ‘appaiono’ e ‘scompaiono’ turbandone il sonno e le notti. Gli spettri appartengono ad attori e attrici del passato. Uno dei migliori film del regista turco-italiano, tra sorrisi e distensioni comiche.

La ragazza del mare (2024) Magnifica presenza (2012) Demeter – Il risveglio di Dracula (2022) The Counselor (2013) Le vite degli altri (2006)

I film più visti su Mediaset Infinity

L’amore ritrovato (2020)

Oliver Dieckmann, racconta la storia di Maren, che vive a Stoccolma e ha in programma di aprire presto una scuola di surf in Bretagna insieme al suo amico Joel. Poco prima di partire, Joel trova un invito per le nozze d’argento dei genitori di Maren, Anna e Adam. Sulla strada per la sua città natale, Maren entra in un negozio di antiquariato e compra un dipinto da regalare ai genitori, aiutata da Lennart, suo ex compagno di scuola e ora vicedirettore di un museo ed esperto d’arte. Il dipinto nasconde un insolito mistero, che Maren, aiutata da Lennart, ha intenzione di svelare.

Un alibi perfetto (2009)

Peter Hyams dietro alla macchina da presa di un thriller drammatico don Michael Douglas e Orlando Jones protagonisti. Il giovane C.J. è un giornalista alla ricerca di uno scoop per salvare il posto di lavoro. È convinto di poter dimostrare la corruzione del procuratore Mark Hunter, capo dell’amata Ella e prossimo a divenire governatore della Lousiana. Deciso ad incastrarlo, il ragazzo si fa arrestare per l’omicidio di una prostituta di colore, chiedendo a un amico di filmare ogni cosa, e attende che il procuratore porti in aula le prove contraffatte per smascherarlo. Ma il suo non è un piano perfetto.

L’amore ritrovato (2020) Un alibi perfetto (2009) Il Conte di Montecristo (2024) Voci dal profondo (1991) Kiss the Chef: Il passato che ritorna (2021)

