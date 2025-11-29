I 10 film più visti in streaming su Netflix, Amazon Prime Video e Disney Plus dal 24 al 30 novembre I film più visti questa settimana sui maggiori servizi di streaming: qualche consiglio per passare una serata quando non sapete cosa vedere

Rieccoci col consueto appuntamento settimanale con la rubrica che vi dà una mano a navigare l’oceano di contenuti delle varie piattaforme streaming. Siete indecisi su cosa guardare stasera? Non c’è problema, ci pensiamo noi con la lista dei 10 film più visti in streaming disponibili su Netflix, Disney Plus, Prime Video, RaiPlay e Mediaset Infinity. Come sempre, vi parleremo nel dettaglio dei primi due film per ognuno, indicando però anche il resto della top 5. Si tratta come sempre di un elenco soggetto alla variabilità delle visualizzazioni e che potrebbe quindi cambiare.

I film più visti su Netflix

Jingle Bell Heist – Rapina a Natale (2025)

Due improbabili criminali finiscono per dover stringere una fragile alleanza per rapinare i più famosi grandi magazzini di Londra. Da un lato Sophia (Olivia Holt), una commessa sveglia che sa scassinare ogni serratura; dall’altro Nick (Connor Swindells), un tecnico sfortunato ma con un talento per le telecamere di sicurezza. Obbligati a collaborare e a fare i conti con segreti che emergono e sentimenti reciproci sempre più forti, Sophia e Nick mettono a rischio non solo il colpo, ma anche il loro rapporto. Una commedia romantica che si mixa con il genere dell’heist movie in un interessante film diretto da Michael Fimognari.

Champagne Problems (2025)

Sydney Price (Minka Kelly) è una executive ambiziosa che ottiene la responsabilità di un’importante acquisizione: portare negli Stati Uniti un prestigioso marchio di champagne, il rinomato Château Cassell. Arrivata in Francia, a Parigi, si concede una serata libera, in cui conosce l’affascinante Henri (Tom Wozniczka), con cui ha da subito una grande intesa. L’idillio, però, finisce quando scopre che l’uomo è figlio del fondatore dell’azienda che Sydney vuole acquisire. Mentre a Château Cassell tutti i potenziali acquirenti vengono messi alla prova da Hugo Cassell, il patriarca della famiglia, Sydney e Henri finiscono per avvicinarsi sempre di più, combattuti tra il dovere professionale e un sentimento che cresce di giorno in giorno. Mark Steven Johnson dirige una commedia romantica frizzante proprio come lo champagne.

Jingle Bell Heist (2025) Champagne Problems (2025) Train Dreams (2025) Frankenstein (2025) Un uomo tranquillo (2025)

I film più visti su Disney Plus

Zootropolis (2016)

Nel mondo degli animali i predatori vivono in armonia con gli erbivori. Judy, in questo nuovo contesto, è una coniglietta che sogna di diventare agente di polizia. Nick è una volpe che vive di espedienti nella capitale, Zootropolis, dove Judy, dopo un estenuante training in accademia, approda come ausiliaria del traffico. Inaspettatamente, toccherà a loro due risolvere un mistero legato alla scomparsa di 14 animali e che potrebbe mettere a repentaglio la pace in città. Disney analizza l’uso della paura come strumento di governo declinandola in salsa "pelosetta".

I Fantastici Quattro: Gli Inizi (2025)

La Prima Famiglia Marvel entra ufficialmente nell’MCU. Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quin ed Ebon Moss-Bachrach sono Reed Richards, Susan e Johnny Storm e Ben Grimm. Sono ormai quattro anni che il quartetto è stato vittima dell’incidente spaziale che ha donato loro i poteri e sono supereroi affermati. La Terra, una variante retrofuturistica anni 60 di una dimensione alternativa rispetto a quella di Terra-616, conta su di loro per la propria protezione. Ma quando Silver Surfer annuncia il prossimo arrivo di Galactus, il Divoratore di Mondi, i Fantastici 4 si dovranno preparare ad affrontare una sfida mai vista prima. Dopo altri vani tentativi, finalmente un film che ben rappresenta i Fantastici 4 e che inaugura la Fase 6 dell’MCU

Zootropolis (2016) I Fantastici Quattro: Gli inizi (2025) Il Grinch (2000) Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo (2025) Avatar – La Via dell’Acqua (2022)

I film più visti su Amazon Prime Video

Educazione criminale (2025)

Nick Rowland presenta l’adattamento del romanzo omonimo di Jordan Harper, con Taron Edgerton, Ana Sophia Heger e John Carroll Lynch. Nate (Edgerton), appena uscito di prigione e con pericolosi nemici alle calcagna, deve fare di tutto per proteggere la figlia undicenne Polly (Heger). Tra i due non è mai riuscito a costruirsi un rapporto ma, con poche risorse a disposizione e non potendosi fidare veramente di nessuno, Nate e Polly stringono un legame forgiato dalla pressione a cui sono sottoposti, mentre lui le insegna come combattere e sopravvivere, e lei mostra a lui cosa sia veramente l’amore incondizionato. Una parabola sull’amore genitoriale, declinata in salsa criminale.

After the Hunt – Dopo la caccia (2025)

Diretto da Luca Guadagnino e con Julia Roberts, Ayo Edebiri ed Andrew Garfield, After the Hunt racconta della professoressa di filosofia di Yale Alma Himoff (Roberts). La donna è in competizione per una cattedra col collega Hank (Garfield), che una sera viene accusato di molestie da parte di una dottoranda, Maggie (Edebiri). Alma finisce così divisa tra un suo carissimo amico nonché stimato collega e una studentessa che porta in palmo di mano. Guadagnino racconta un mondo in cui "nessuno è più libero di seguire i propri impulsi senza paura di essere rimproverato"

Educazione criminale (2025) After The Hunt – Dopo la caccia (2025) Playdate (2025) The Bricklayer (2025) Bad Genius (2024)

I film più visti su RaiPlay

C’è ancora domani (2023)

Ambientato nella Roma degli anni ’40, C’è ancora Domani vede Delia ( Paola Cortellesi) ricoprire esclusivamente il doppio ruolo di moglie e madre, con il marito Ivano come capofamiglia. Il fidanzamento della primogenita creerà un certo fermento in famiglia. Al ricevimento di una determinata lettera, Delia inizierà a prendere maggiore consapevolezza di un futuro decisamente migliore. Esordio alla regia per Cortellesi, che fa incetta di premi e riconoscimenti con una pellicola dal potentissimo messaggio di resistenza e forza.

Non così vicino (2023)

Marc Forster dirige Tom Hanks nei panni di Otto Anderson, burbero anziano da poco vedovo dell’amata moglie Sonya. L’uomo se la prende con qualunque persona che non rispetta alla lettera i regolamenti e ogni giorno organizza una ronda per controllare se c’è qualcosa che non va. L’arrivo di Marisol e del marito, trasferitisi nella villetta di fronte alla sua, e dei loro figli stravolge completamente la vita Otto. Tratto dal bestseller L’uomo che metteva in ordine il mondo dello scrittore svedese Fredrick Backman.

C’è ancora domani (2023) Non così vicino (2023) Mia (2023) La sposa bambina (2014) Noah (2014)

I film più visti su Mediaset Infinity

Sergente Rex (2017)

Kate Mara veste i panni della marine Megan Leavey nel biopic a lei dedicato. Dispiegata nel conflitto in Iraq, la donna si è resa protagonista di diversi atti eroici assieme al cane da guerra Rex, incontrato tempo prima e con cui ha stretto un legame indissolubile. La vera Megan Leavey compare in un cammeo nel film.

Inga Lindström – Hanna and the good life (2023)

Diretto da Marco Serafini, racconta di di Hanna(Sina Tkotsch) una giornalista che scrive articoli di costume per il giornale locale, diretto dal burbero ma gentile Lasse (Jochen Horst). La donna sta cercando di rimettere insieme la propria vita, dopo la dolorosa separazione dal fidanzato a causa di problemi con il concepimento. Mentre si trova in bicicletta, si imbatte in una tartaruga, riportandola al suo proprietario. L’uomo, Mikael (Maximilian Klas), è un restauratore d’organi appena arrivato in città con la figlia Luna (Sophia Heinzmann). Tra i due, piano piano, comincia a nascere un’intesa sempre più forte.

Sergente Rex (2017) Inga Lindström – Hanna and the good life (2023) Un alibi perfetto (1991) Voci dal profondo (1991) Doppio Inganno (2020)

