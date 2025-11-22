I 10 film più visti in streaming su Netflix, Amazon Prime Video e Disney Plus dal 17 al 23 novembre I film più visti questa settimana sui maggiori servizi di streaming: qualche consiglio per passare una serata quando non sapete cosa vedere

Ben ritrovati col solito appuntamento settimanale con la rubrica che vi dà una mano a districarvi nell’oceano di contenuti delle varie piattaforme streaming. Siete indecisi su cosa guardare stasera? Non c’è problema, ci pensiamo noi con la lista dei 10 film più visti in streaming disponibili su Netflix, Disney Plus, Prime Video, RaiPlay e Mediaset Infinity. Come sempre, vi parleremo nel dettaglio dei primi due film per ognuno, indicando però anche il resto della top 5. Si tratta come sempre di un elenco soggetto alla variabilità delle visualizzazioni e che potrebbe quindi cambiare.

I film più visti su Netflix

Champagne Problems (2025)

Sydney Price (Minka Kelly) è una executive ambiziosa che ottiene la responsabilità di un’importante acquisizione: portare negli Stati Uniti un prestigioso marchio di champagne, il rinomato Château Cassell. Arrivata in Francia, a Parigi, si concede una serata libera, in cui conosce l’affascinante Henri (Tom Wozniczka), con cui ha da subito una grande intesa. L’idillio, però, finisce quando scopre che l’uomo è figlio del fondatore dell’azienda che Sydney vuole acquisire. Mentre a Château Cassell tutti i potenziali acquirenti vengono messi alla prova da Hugo Cassell, il patriarca della famiglia, Sydney e Henri finiscono per avvicinarsi sempre di più, combattuti tra il dovere professionale e un sentimento che cresce di giorno in giorno. Mark Steven Johnson dirige una commedia romantica frizzante proprio come lo champagne.

Abigail (2024)

Un commando di criminali, assoldati per l’occasione e che non si conoscono tra di loro, rapisce una dodicenne di ritorno dalla danza, prelevandola nella sua lussuosa villa e portandola in una vecchia casa isolata approntata allo scopo. Sul posto, il gruppo viene raggiunto da Lambert, la mente dietro l’operazione, che li incarica di badare alla ragazzina per le successive 24 ore in attesa che i facoltosi genitori approntino i 50 milioni richiesti per il riscatto. Tutto sembra sotto controllo sin quando i criminali non apprendono da Abigail, la ragazzina, chi sia il suo pericoloso padre, un famoso boss della malavita. Ma anche Abigail è molto più pericolosa di quello che sembra, come i criminali apprendono con terrore. Un ensemble di personaggi che richiamano la filosofia di Tarantino (con tanto di nomi in codice falsi) si trova a fare i conti con una creatura mostruosa in un luogo ostile e isolato e deve cercare di sopravvivere.

Champagne Problems (2025) Abigail (2024) Frankenstein (2025) Madame Web (2024) The Family Stone (2005)

I film più visti su Disney Plus

I Fantastici Quattro: Gli inizi (2025)

La Prima Famiglia Marvel entra ufficialmente nell’MCU. Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quin ed Ebon Moss-Bachrach sono Reed Richards, Susan e Johnny Storm e Ben Grimm. Sono ormai quattro anni che il quartetto è stato vittima dell’incidente spaziale che ha donato loro i poteri e sono supereroi affermati. La Terra, una variante retrofuturistica anni 60 di una dimensione alternativa rispetto a quella di Terra-616, conta su di loro per la propria protezione. Ma quando Silver Surfer annuncia il prossimo arrivo di Galactus, il Divoratore di Mondi, i Fantastici 4 si dovranno preparare ad affrontare una sfida mai vista prima. Dopo altri vani tentativi, finalmente un film che ben rappresenta i Fantastici 4 e che inaugura la Fase 6 dell’MCU

Zootropolis (2016)

Nel mondo degli animali i predatori vivono in armonia con gli erbivori. Judy, in questo nuovo contesto, è una coniglietta che sogna di diventare agente di polizia. Nick è una volpe che vive di espedienti nella capitale, Zootropolis, dove Judy, dopo un estenuante training in accademia, approda come ausiliaria del traffico. Inaspettatamente, toccherà a loro due risolvere un mistero legato alla scomparsa di 14 animali e che potrebbe mettere a repentaglio la pace in città. Disney analizza l’uso della paura come strumento di governo declinandola in salsa "pelosetta".

I Fantastici Quattro: Gli inizi (2025) Zootropolis (2016) Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo (2025) Il Grinch (2000) A Very Jonas Christmas Movie (2025)

I film più visti su Amazon Prime Video

The Bricklayer (2024)

Qualcuno sta facendo sparire dei giornalisti stranieri facendo credere che sia opera della CIA, con i vari omicidi accompagnati da ricatti nei confronti dell’agenzia di spionaggio americana. Convinto che dietro ci sia realmente l’organizzazione governativa americana, il mondo si sta coalizzando contro gli Stati Uniti. Per risolvere il problema viene richiamato in servizio Vail (Aaron Eckhart), l’unico agente in grado di trovare una soluzione a una situazione ormai fuori controllo. Renny Harlin dirige un thriller d’azione ad alto tasso adrenalinico e con un finale assolutamente non banale.

Playdate (2025)

Esilarante commedia action con Kevin James e Alan Ritchinson. Brian è un contabile che ha perso il lavoro a causa della sua onestà e della scarsa autostima. Bloccato a casa, provvede a Lucas, figliastro della moglie Emily, mentre lei è al lavoro. Mentre i due si trovano al parco, tentando di legare attraverso lo sport, fanno la conoscenza di Jeff e suo figlio CJ. Ma i due non sono affatto ciò che sembrano. Leggero, divertente e pieno di azione e sparatorie.

The Bricklayer (2024) Playdate (2025) Città d’asfalto (2025) Ti presento i suoceri (2023) Mothers’ Instinct (2025)

I film più visti su RaiPlay

No Other Land (2024)

Il primo ricordo di Basel Adra, nato a Masafer Yatta nel 1996, è l’arresto di suo padre, mentre protestava contro gli espropri voluti dallo Stato di Israele, che di quel territorio sostiene di aver diritto di fare zona di addestramento militare. Una violenza che va avanti da decenni, e che Basel e altri hanno iniziato a filmare autonomamente, a rischio della propria vita. Per mostrare al resto del mondo, tramite quelle testimonianze video strazianti e inequivocabili, l’ingiustizia e l’oppressione che continuano a subire. Anche Yuval Abraham, giornalista israeliano e amico di Basel, scrive delle demolizioni, sperando di attirare l’attenzione, dentro e fuori la sua nazione. Documentario girato da un collettivo di quattro registi: Basel Adra e Yuval Abraham, più il palestinese Hamdam Ballal, amico di Basel, e Rachel Szor, israeliana con base a Gerusalemme.

Memento (2000)

Christopher Nolan racconta una vicenda con una narrazione non lineare attraverso un apparente caos che incarna il punto di vista del personaggio principale, Leonard Shelby (Guy Pearce), affetto da una particolare forma di amnesia, che lascia intatti i vecchi ricordi ma comporta la perdita della memoria breve. Shelby è all’affannosa ricerca dell’assassino della moglie, l’ultimo ricordo che "non riesce a ricordare di dimenticare", in una labirintica realtà continuamente riazzerata e in cui non si può mai pronunciare l’ultima parola.

No Other Land (2024) Memento (2000) Adagio (2023) La ragazza del mare (2024) Last Swim (2024)

I film più visti su Mediaset Infinity

L’amore ritrovato (2020)

Oliver Dieckmann, racconta la storia di Maren, che vive a Stoccolma e ha in programma di aprire presto una scuola di surf in Bretagna insieme al suo amico Joel. Poco prima di partire, Joel trova un invito per le nozze d’argento dei genitori di Maren, Anna e Adam. Sulla strada per la sua città natale, Maren entra in un negozio di antiquariato e compra un dipinto da regalare ai genitori, aiutata da Lennart, suo ex compagno di scuola e ora vicedirettore di un museo ed esperto d’arte. Il dipinto nasconde un insolito mistero, che Maren, aiutata da Lennart, ha intenzione di svelare.

Andiamo a quel Paese (2014)

Valentino e Salvo (Ficarra e Picone), amici di vecchia data rimasti disoccupati, decidono di cambiare vita e trasferirsi dalla città al piccolo comune siciliano di Monteforte, paese d’origine di Valentino e della moglie di Salvo, Donatella (Tiziana Lodato), nella speranza di limitare le spese. Salvo e Valentino, sempre in cerca di una soluzione per sbarcare il lunario, trovano modo di sfruttare il gran numero di anziani in paese a loro favore, trasformando la loro casa in una specie di ospizio improvvisato. Il patto è chiaro: "Voi ci date la pensione e noi ci occupiamo di voi!".

L’amore ritrovato (2020) Andiamo a quel Paese (2014) Un alibi perfetto (2009) Voci dal profondo (1991) Annem (2024)

