I 10 film migliori del 2025, uno soltanto ha avuto successo (meritato): ecco quale La classifica Rotten Tomatoes dei migliori film del 2025 riserva sorprese: tanti titoli indipendenti, voti altissimi e storie potenti.

Puntuale, anche il 2025 ci regala la classifica dei migliori film dell’anno secondo Rotten Tomatoes, spesso più attenta ai titoli indipendenti e poco battuti dal grande pubblico. Ed è proprio qui che troviamo opere sorprendenti, provenienti da festival internazionali e capaci di conquistare la critica senza compromessi. E sì: in cima troviamo più di un film con il 100% di recensioni positive.

On Becoming of a Guinea Fowl

Con il 100% su Rotten Tomatoes, On Becoming of a Guinea Fowl è ufficialmente il film con la miglior media voti del 2025. Diretto da Rungano Nyoni, mescola surrealismo, umorismo nero e dramma familiare per raccontare il ritrovamento di un corpo e il conseguente emergere di segreti soffocati da anni. Il film indaga il silenzio, il trauma e la complessità dei legami familiari, offrendo un ritratto potente e visionario della società zambiana contemporanea. L’interpretazione di Susan Chardy è uno dei suoi punti di forza.

No Other Choice

Park Chan-wook firma il film più "mainstream" di questa top, ma solo in apparenza: No Other Choice è un thriller psicologico a tinte sociali tratto dal romanzo The Ax di Donald E. Westlake. Con il 100% di recensioni positive, racconta la spirale disperata di un uomo licenziato dopo 25 anni che, pur di trovare lavoro, imbocca una strada sempre più oscura. Presentato a Venezia 2025, è un racconto tagliente sulla pressione sociale e sul capitalismo più feroce.

Eephus – dove vederlo: in attesa di distribuzione italiana

Commedia sportiva dal retrogusto malinconico, Eephus di Carson Lund ha conquistato tutti con il suo tono agrodolce. Ambientato negli anni ’90, segue l’ultima partita di una piccola squadra di baseball del Massachusetts prima della demolizione del loro campo. Il film, anch’esso al 100% su RT, è un omaggio al tempo che passa, alle comunità locali e allo sport come collante umano. Il cast corale e l’atmosfera nostalgica lo rendono un piccolo gioiello indipendente.

Souleymane’s Story

Il film francese di Boris Lojkine segue Souleymane, giovane immigrato guineano a Parigi alla vigilia della sua audizione per l’asilo politico. Tra consegne in bicicletta, pressioni economiche e un sistema che lo schiaccia, Souleymane’s Story racconta una realtà dura con uno sguardo umano e privo di retorica. Vincitore del Premio della Giuria a Cannes, si distingue per l’interpretazione intensa di Abou Sangaré.

Deaf President Now!

Ambientato nel 1988, questo film segue otto giorni di proteste in un’università bilingue ASL dove gli studenti chiedono la nomina di un dirigente sordo. Diretto da Nyle DiMarco e Davis Guggenheim, Deaf President Now! ricostruisce con energia e partecipazione una delle battaglie simbolo della cultura sorda statunitense.

Gli altri titoli da non lasciarsi scappare

La seconda metà della top 10 vede altri titoli potentissimi, anche se leggermente sotto il perfetto 100%. Come See Me in the Good Light (100%), documentario toccante su amore e mortalità, segue la poetessa Andrea Gibson dopo la diagnosi di cancro, ed è stato distribuito da Apple TV+. The Secret Agent (99%), del brasiliano Kleber Mendonça Filho, è un thriller politico ambientato nel 1977 che unisce tensione e introspezione vincendo premi a Cannes. The Perfect Neighbor (99%), su Netflix, ricostruisce l’omicidio di Ajike Owens attraverso materiali d’archivio, interrogando la giustizia statunitense. Caught by the Tides (99%) di Jia Zhangke è invece un viaggio sperimentale attraverso 22 anni di Cina in trasformazione. Chiude Sister Midnight (98%), storia indiana dai toni dark in cui una donna, prigioniera di un matrimonio combinato, scivola verso una metamorfosi inquietante.

