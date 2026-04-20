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007 riparte da First Light: la nuova avventura di James Bond toglie il fiato già dai titoli di testa

Lana Del Rey firma il tema di 007 First Light: svelati i titoli di testa della nuova avventura di James Bond

Marco Lucio Papaleo

Marco Lucio Papaleo

Content Editor

Per vivere (in ogni senso) scrivo e descrivo: mi interessa molto il contenuto, ma spesso resto affascinato dall'utilizzo del contenitore. Amo Tetris e le narrazioni interattive.

A più di tredici anni dall’ultima apparizione videoludica e a cinque dall’ultima cinematografica dell’agente segreto più famoso del mondo, James Bond si prepara a un ritorno in grande stile. Durante la cerimonia dei BAFTA Game Awards tenutasi a Londra, IO Interactive (lo studio pluripremiato dietro la saga di Hitman) e Amazon MGM Studios hanno svelato la sequenza dei titoli di testa di 007 First Light. Il gioco, che si propone di reimmaginare le origini di Bond mostrandolo come un agente ancora inesperto e a tratti sconsiderato, farà il suo debutto ufficiale il 27 maggio su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, mentre la versione per Nintendo Switch 2 è prevista per l’estate.

Una collaborazione stellare per la colonna sonora

L’elemento più sorprendente del nuovo annuncio riguarda il comparto musicale: la canzone portante di 007 First Light, difatti, è interpretata dalla pluripremiata cantautrice Lana Del Rey, che ha scritto e composto il brano insieme a David Arnold. Per Arnold si tratta di un ritorno storico nel franchise di Bond, dopo aver firmato le colonne sonore di ben cinque film della serie cinematografica. La sequenza dei titoli di testa rispetta la lunga tradizione dei crediti di apertura della saga, mescolando motivi classici e identità moderna attraverso immagini d’impatto e un’atmosfera cinematografica che introduce i temi portanti del viaggio di Bond nel mondo dello spionaggio.

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Dietro le quinte del suono: Beyond the Light

Parallelamente alla presentazione della sigla, IO Interactive ha rilasciato il quarto episodio di Beyond the Light, la serie di approfondimento dedicata allo sviluppo del gioco. Questo nuovo appuntamento si concentra specificamente sulla colonna sonora e include interviste a Dominic Vega, Missions and Audio Director del titolo, e al duo di compositori The Flight, responsabili della partitura orchestrale di 007 First Light. Durante gli interventi, gli sviluppatori hanno condiviso i dettagli sulla sfida creativa di lavorare a un franchise così iconico e su come abbiano cercato di definire l’identità sonora di questa nuova era videoludica dell’agente 007.

Prenotazioni e piattaforme di lancio

Il lancio di 007 First Light è ormai imminente e lo studio ha già aperto i pre-order su tutte le piattaforme principali. Coloro che effettueranno la prenotazione riceveranno un aggiornamento gratuito alla Deluxe Edition, che include tra i vari bonus l’accesso anticipato di 24 ore al gioco. Con il debutto fissato per il 27 maggio su console di nuova generazione e PC, e l’approdo estivo sulla nuova console Nintendo, IO Interactive punta a riportare James Bond ai vertici del genere action-stealth, sfruttando l’esperienza maturata con le avventure dell’Agente 47 per creare l’esperienza definitiva dedicata allo spionaggio britannico.

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